Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok

CİPS VE ÇİKOLATA KAPSAM DIŞINDA

Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, cips, çikolata ve şekerlemeler okul gıdası kapsamında değerlendirilmeyecek. Kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler ile şerbetli tatlılar da kapsam dışında tutulacak.