Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok

OKUL KANTİNLERİNDE YENİ DÖNEM
Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. 2019’dan bu yana çeşitli nedenlerle ertelenen “Okul Gıdası Logosu” uygulamasının 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
OKUL KANTİNLERİNDE YENİ DÖNEM
Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. 2019’dan bu yana çeşitli nedenlerle ertelenen “Okul Gıdası Logosu” uygulamasının 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
675 ÜRÜN RAFLARA GİRECEK
Tarım ve Orman, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının ortak çalışması kapsamında belirlenen kriterleri karşılayan ambalajlı ürünler “Okul Gıdası Logosu” taşıyabilecek. İlk aşamada 675 ürünün logoyla kantin raflarında yer alması bekleniyor.
ŞEKER, TUZ VE YAĞ ORANINA BAKILACAK
Ürünlerin logoyu alabilmesi için belirlenen beslenme kriterlerini karşılaması gerekecek. Değerlendirmelerde özellikle ürünlerin şeker, tuz ve yağ oranları dikkate alınacak. Böylece öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönlendirilmesi amaçlanıyor.
BU ÜRÜNLER ÖNE ÇIKACAK
Kantinlerde taze meyve ve sebzelerin yanı sıra 30 gramı aşmayan kuru meyve ve tuzsuz kuruyemişler öne çıkacak. Süt, yoğurt, ayran, peynir, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu ve şekersiz sakız da seçenekler arasında bulunuyor.
CİPS VE ÇİKOLATA KAPSAM DIŞINDA
Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, cips, çikolata ve şekerlemeler okul gıdası kapsamında değerlendirilmeyecek. Kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler ile şerbetli tatlılar da kapsam dışında tutulacak.
SÜTLERDE DE DEĞİŞİKLİK GELİYOR
İçme sütlerine ilişkin düzenlemede de değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Ürünlerdeki şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.
BESLENME ÇANTALARI İÇİN ÖNERİ
Uzmanlar kantinlerin yanı sıra evden hazırlanan beslenme çantalarına da dikkat çekiyor. Kuru meyve, tuzsuz kuruyemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran ve taze meyve önerilen seçenekler arasında.