Yeniçağ Gazetesi
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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren “Okul Gıdası Logosu” uygulamasının 14 Eylül’de başlaması planlanıyor. İlk etapta 675 ürün logoyla raflara girerken, bazı ürünler okul gıdası kapsamında yer almayacak.

Kaynak: Diğer
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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok - Resim: 1

OKUL KANTİNLERİNDE YENİ DÖNEM

Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor. 2019’dan bu yana çeşitli nedenlerle ertelenen “Okul Gıdası Logosu” uygulamasının 14 Eylül itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok - Resim: 2

675 ÜRÜN RAFLARA GİRECEK

Tarım ve Orman, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının ortak çalışması kapsamında belirlenen kriterleri karşılayan ambalajlı ürünler “Okul Gıdası Logosu” taşıyabilecek. İlk aşamada 675 ürünün logoyla kantin raflarında yer alması bekleniyor.

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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok - Resim: 3

ŞEKER, TUZ VE YAĞ ORANINA BAKILACAK

Ürünlerin logoyu alabilmesi için belirlenen beslenme kriterlerini karşılaması gerekecek. Değerlendirmelerde özellikle ürünlerin şeker, tuz ve yağ oranları dikkate alınacak. Böylece öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok - Resim: 4

BU ÜRÜNLER ÖNE ÇIKACAK

Kantinlerde taze meyve ve sebzelerin yanı sıra 30 gramı aşmayan kuru meyve ve tuzsuz kuruyemişler öne çıkacak. Süt, yoğurt, ayran, peynir, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu ve şekersiz sakız da seçenekler arasında bulunuyor.

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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok - Resim: 5

CİPS VE ÇİKOLATA KAPSAM DIŞINDA

Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, cips, çikolata ve şekerlemeler okul gıdası kapsamında değerlendirilmeyecek. Kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler ile şerbetli tatlılar da kapsam dışında tutulacak.

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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok - Resim: 6

SÜTLERDE DE DEĞİŞİKLİK GELİYOR

İçme sütlerine ilişkin düzenlemede de değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Ürünlerdeki şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok - Resim: 7

BESLENME ÇANTALARI İÇİN ÖNERİ

Uzmanlar kantinlerin yanı sıra evden hazırlanan beslenme çantalarına da dikkat çekiyor. Kuru meyve, tuzsuz kuruyemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran ve taze meyve önerilen seçenekler arasında.

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Okul kantinlerinde her şey değişiyor: Bu ürünlere geçit yok - Resim: 8
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