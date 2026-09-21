Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü

Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü

Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray'da kadro değişiklikleri gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un milli ara sonrasında yıldız futbolculardan birini yeniden yedek kulübesine çekmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü - Resim: 1

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından milli araya moralsiz girdi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla liderliği Amedspor'a kaptırırken, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

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Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü - Resim: 2

OKAN BURUK KADROYU DEĞİŞTİRİYOR

Buruk'un ilk olarak sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun iyileşmesini beklediği belirtildi. Üç futbolcunun da sağlıklarına kavuşmaları halinde milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyeceği aktarıldı.

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Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü - Resim: 3

Teknik direktör Okan Buruk'un ayrıca Aleksey Batrakov'u yeniden ilk 11'de kullanmayı planladığı öne sürüldü.

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Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü - Resim: 4

60 YIL SONRA EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında kalesinde 4 gol görerek savunma açısından son 60 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı.

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Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü - Resim: 5

Sarı-kırmızılılar ilk 6 maçta 10 gol yerken, en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 karşılaşmasında 11 gol yemişti. Galatasaray bu sezon yalnızca Erzurumspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında kalesini gole kapatırken, kalesinde toplam 19 isabetli şut gördü.

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Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü - Resim: 6

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Uğurcan Çakır da sezona istediği başlangıcı yapamadı. Milli kaleci ligde 8 gol yerken, maç başına gol yeme ortalaması 1,6 oldu.

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Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü - Resim: 7

SANE YEDEK KULÜBESİNE

Milliyet Gazetesinin haberine göre Galatasaray'da bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Leroy Sane için de dikkat çeken bir karar alındığı iddia edildi.

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Okan Buruk yıldız oyuncuya neşteri vurdu: Yedek kulübesi yolu gözüktü - Resim: 8

Okan Buruk'un Alman yıldızı yeniden yedek kulübesine çekmeye hazırlandığı belirtildi.

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