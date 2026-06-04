Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun

Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda görmek istediği Can Uzun transferinde önemli mesafe kat etti.

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Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun - Resim: 1

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 10 numara pozisyonu için Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun’u gündemine aldı. Transfer sürecinde kritik gelişmeler yaşandığı belirtildi.

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Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun - Resim: 2

Teknik direktör Okan Buruk’un yönetime yaptığı görüşmelerde genç oyuncunun transferine özel önem verdiği ve talebini yinelediği öğrenildi.

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Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun - Resim: 3

Yönetimin de transfer operasyonunu çok yönlü şekilde yürüttüğü ifade edildi.

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Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun - Resim: 4

NTV'nin haberine göre Galatasaraylı yöneticiler, Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürürken oyuncunun ailesiyle de temaslarını yoğunlaştırdı.

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Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun - Resim: 5

Haberde, Can Uzun’un ailesinin sarı-kırmızılı kulübün projesine olumlu yaklaştığı ve taraflar arasında önemli bir mutabakat sağlandığı aktarıldı.

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Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun - Resim: 6

Bu gelişmenin transfer ihtimalini artırdığı kaydedildi.

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Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun - Resim: 7

Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu için Dursun Özbek yönetiminin yaklaşık 40 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve Frankfurt ile pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

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Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun - Resim: 8

Alman temsilcisiyle 30 Haziran 2029’a kadar kontratı bulunan Can Uzun, geride kalan sezonda çıktığı 28 maçta 10 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı.

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Kaynak: Diğer
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