Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 10 numara pozisyonu için Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun’u gündemine aldı. Transfer sürecinde kritik gelişmeler yaşandığı belirtildi.
Okan Buruk bastırdı yönetim harekete geçti: Hedef Can Uzun
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda görmek istediği Can Uzun transferinde önemli mesafe kat etti.
Teknik direktör Okan Buruk’un yönetime yaptığı görüşmelerde genç oyuncunun transferine özel önem verdiği ve talebini yinelediği öğrenildi.
Yönetimin de transfer operasyonunu çok yönlü şekilde yürüttüğü ifade edildi.
NTV'nin haberine göre Galatasaraylı yöneticiler, Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürürken oyuncunun ailesiyle de temaslarını yoğunlaştırdı.
Haberde, Can Uzun’un ailesinin sarı-kırmızılı kulübün projesine olumlu yaklaştığı ve taraflar arasında önemli bir mutabakat sağlandığı aktarıldı.
Bu gelişmenin transfer ihtimalini artırdığı kaydedildi.
Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu için Dursun Özbek yönetiminin yaklaşık 40 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve Frankfurt ile pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Alman temsilcisiyle 30 Haziran 2029’a kadar kontratı bulunan Can Uzun, geride kalan sezonda çıktığı 28 maçta 10 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı.