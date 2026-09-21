Anadolu Eğitim Sendikası (AES), uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile ek ders ve seyyanen ödemelerin emekli aylığı ve ikramiyesi hesaplamalarına dahil edilmesini istedi.
Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın
Anadolu Eğitim Sendikası, uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile ek ders ve seyyanen ödemelerin emekli aylığı ve ikramiyesi hesabına katılması talebiyle ilgili kurumlara dilekçelerini ileterek başvuruda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile TBMM Dilekçe Komisyonu’na resmi başvurular yapıldı.
AES’in açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 315 bin 856 öğretmenin uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olduğu belirtildi.
Bu unvanların, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen sınavların ardından kazanıldığı aktarıldı.
Sendika, öğretmenlerin görev süresince elde ettiği bazı mali hakların emeklilikle birlikte sona erdiğine dikkat çekti.
Açıklamaya göre öğretmenler, fiilen verdikleri dersler karşılığında ek ders ücreti alırken uzman ve başöğretmenlik kapsamında da tazminatlardan yararlanıyor.
Kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemeler de bu kapsamda bulunuyor.
Açıklamada, emekli olan öğretmen ile aynı unvan ve kıdeme sahip görevdeki öğretmen arasındaki gelir farkına da işaret edildi.
Görevini sürdüren öğretmen söz konusu ödemeleri almaya devam ederken, emekliye ayrılan öğretmenin bu ödemelerden yararlanamadığı ifade edildi.
Sendika ayrıca, kamu görevlilerine 2023 yılında yapılan seyyanen ek ödemeyi emeklilik açısından gündeme gelen örneklerden biri olarak gösterdi.
Temmuz 2026 itibarıyla önemli bir tutara ulaştığı belirtilen bu ödemenin emekli memurlara ödenmemesi nedeniyle açılan davaların Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde olduğu kaydedildi.
AES, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarının bir kez kazanıldıktan sonra meslek hayatı boyunca devam eden statüler olduğuna dikkat çekti.
Sendika, bu unvanlara bağlı mali hakların yalnızca aktif görev döneminde ödenmesinin emeklilik dönemindeki hesaplamalar açısından yeniden ele alınması gerektiğini belirtti
Başvurularında taleplerini açıkça ortaya koyan AES, eğitim öğretim tazminatı, ek ders ücreti ve seyyanen ek ödemelerin emekli aylığı ile ikramiye hesabında dikkate alınmasını istedi.
Sendika, talebinin hayata geçirilmesi için ilgili mevzuatta düzenleme yapılması çağrısında bulunarak kamuoyunu ve yetkilileri konuya ilişkin gerekli adımları atmaya davet etti.