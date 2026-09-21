Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın

Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın

Anadolu Eğitim Sendikası, uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile ek ders ve seyyanen ödemelerin emekli aylığı ve ikramiyesi hesabına katılması talebiyle ilgili kurumlara dilekçelerini ileterek başvuruda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 1

Anadolu Eğitim Sendikası (AES), uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile ek ders ve seyyanen ödemelerin emekli aylığı ve ikramiyesi hesaplamalarına dahil edilmesini istedi.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 2

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile TBMM Dilekçe Komisyonu’na resmi başvurular yapıldı.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 3

AES’in açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 315 bin 856 öğretmenin uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olduğu belirtildi.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 4

Bu unvanların, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen sınavların ardından kazanıldığı aktarıldı.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 5

Sendika, öğretmenlerin görev süresince elde ettiği bazı mali hakların emeklilikle birlikte sona erdiğine dikkat çekti.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 6

Açıklamaya göre öğretmenler, fiilen verdikleri dersler karşılığında ek ders ücreti alırken uzman ve başöğretmenlik kapsamında da tazminatlardan yararlanıyor.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 7

Kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemeler de bu kapsamda bulunuyor.

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Açıklamada, emekli olan öğretmen ile aynı unvan ve kıdeme sahip görevdeki öğretmen arasındaki gelir farkına da işaret edildi.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 9

Görevini sürdüren öğretmen söz konusu ödemeleri almaya devam ederken, emekliye ayrılan öğretmenin bu ödemelerden yararlanamadığı ifade edildi.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 10

Sendika ayrıca, kamu görevlilerine 2023 yılında yapılan seyyanen ek ödemeyi emeklilik açısından gündeme gelen örneklerden biri olarak gösterdi.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 11

Temmuz 2026 itibarıyla önemli bir tutara ulaştığı belirtilen bu ödemenin emekli memurlara ödenmemesi nedeniyle açılan davaların Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde olduğu kaydedildi.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 12

AES, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarının bir kez kazanıldıktan sonra meslek hayatı boyunca devam eden statüler olduğuna dikkat çekti.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 13

Sendika, bu unvanlara bağlı mali hakların yalnızca aktif görev döneminde ödenmesinin emeklilik dönemindeki hesaplamalar açısından yeniden ele alınması gerektiğini belirtti

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 14

Başvurularında taleplerini açıkça ortaya koyan AES, eğitim öğretim tazminatı, ek ders ücreti ve seyyanen ek ödemelerin emekli aylığı ile ikramiye hesabında dikkate alınmasını istedi.

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Öğretmenler taleplerini paylaştı: Emekli maaşına yansısın - Resim: 15

Sendika, talebinin hayata geçirilmesi için ilgili mevzuatta düzenleme yapılması çağrısında bulunarak kamuoyunu ve yetkilileri konuya ilişkin gerekli adımları atmaya davet etti.

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