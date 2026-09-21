İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu taşıma kullanan öğrencileri sevindirecek yeni bir ulaşım desteğini hayata geçirdi.
Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır?
İBB 29 yaş altındaki öğrenciler aylık abonman paketine bir defaya mahsus olmak üzere sadece 1 TL kampanyası başladı.Kaynak: Haber Merkezi
Kampanya kapsamında, gerekli şartları sağlayan 29 yaş altındaki öğrenciler aylık abonman paketine bir defaya mahsus olmak üzere sadece 1 TL ödeyerek sahip olabilecek.
21 Eylül 2026 itibarıyla başlayan ve 17 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek olan bu fırsat, yalnızca ilk kez öğrenci abonmanı oluşturacak kişileri kapsıyor.
İndirimli abonman yüklemesi, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Uygulamaya giriş yaptıktan sonra işlem yapılacak öğrenci kartını seçin.
"Abonman Yükle" adımına ilerleyerek 1 TL karşılığında işlemi onaylayın.
Sisteme tanımlanan paket, yükleme yapılan günden itibaren 30 gün boyunca geçerli olacak.
? İBB'nin 1 TL'lik aylık abonman fırsatına dahil olan öğrenci grupları şunlar:
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.
YÖK'e bağlı kurumlarda aktif eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri. 26 yaşından gün almamış ve aktif SGK kaydı bulunmayan Açık Öğretim öğrencileri.