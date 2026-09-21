Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır?

Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır?

İBB 29 yaş altındaki öğrenciler aylık abonman paketine bir defaya mahsus olmak üzere sadece 1 TL kampanyası başladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu taşıma kullanan öğrencileri sevindirecek yeni bir ulaşım desteğini hayata geçirdi.

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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 2

Kampanya kapsamında, gerekli şartları sağlayan 29 yaş altındaki öğrenciler aylık abonman paketine bir defaya mahsus olmak üzere sadece 1 TL ödeyerek sahip olabilecek.

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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 3

21 Eylül 2026 itibarıyla başlayan ve 17 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek olan bu fırsat, yalnızca ilk kez öğrenci abonmanı oluşturacak kişileri kapsıyor.

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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 4

İndirimli abonman yüklemesi, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 5

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra işlem yapılacak öğrenci kartını seçin.

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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 6

"Abonman Yükle" adımına ilerleyerek 1 TL karşılığında işlemi onaylayın.

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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 7

Sisteme tanımlanan paket, yükleme yapılan günden itibaren 30 gün boyunca geçerli olacak.

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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 8

? İBB'nin 1 TL'lik aylık abonman fırsatına dahil olan öğrenci grupları şunlar:

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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri.

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Öğrencilere 1 TL abonman veriliyor: Peki nasıl yapılır? - Resim: 10

YÖK'e bağlı kurumlarda aktif eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri. 26 yaşından gün almamış ve aktif SGK kaydı bulunmayan Açık Öğretim öğrencileri.

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