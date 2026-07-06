O ülkede sokak köpeği kalmadı...Başıboş köpek sorununu bu yöntemle çözdüler

Toplu itlafların sorunu çözmediği ülkede 1990'lı yıllara gelindiğinde ise komünizm yıkıldı, rejim değişikliği hayvan hakları kuruluşlarının da ortaya çıkmasına imkan tanıdı. Siyasal dönüşüm ve sivil toplumun gelişmesiyle birlikte hayvan haklarına yönelik yaklaşım da değişmeye başladı, bağımsız vakıflar, özel hayvan barınakları kuruldu. 1997 tarihli Hayvanları Koruma Yasası ise evcil hayvanların haklarını kapsamlı biçimde düzenleyen ilk yasal düzenleme oldu. İnsani zorunluluk halleri dışında hayvanların öldürülmesi yasaklandı, sahipsiz hayvanlara süresiz bakım sağlama görevi belediyelerin asli görevlerinden biri haline getirildi.