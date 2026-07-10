O gecenin acısı hiç dinmedi: “Her 15 Temmuz'da ciğerimiz yeniden yanıyor"

Biz bugün burada rahat konuşabiliyor, yiyip içebiliyorsak onların sayesinde. Nerede şehit olursa olsun hepsi bizim şehidimizdir. Hepsi bu vatan için mücadele etti, bu vatan için can verdi. Bütün halkımıza söylüyorum; vatanınıza, milletinize sahip çıkın. Başka vatanımız yok. Bizim bizden başka kimsemiz de yok. Allah o hainlere bir daha fırsat vermesin. Ben onları Allah'a havale ettim. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada gün yüzü görmesinler" diye belirtti.