Nuri Aslan’dan Erdoğan’a ÖTV çağrısı: 'Kaldırın, İstanbul’da bilet fiyatını düşürelim'

İETT’nin günlük hizmet kapasitesine ilişkin rakamları da paylaşan Aslan, “İETT bugün bir günde; 773 farklı hatta, 67 bin sefer yapıyor. Bu seferlerle bir günde 5 milyon yolcu taşıyor, bir günde 1 milyon 400 bin kilometre yol kat ediyor” dedi.

Aslan, bu mesafeyi “İETT araçları dünyanın çevresini tam 35 kez dolaşacak kadar yol kat ediyor” sözleriyle anlattı.