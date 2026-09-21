İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT filosunu yenilemek amacıyla yeni bir yatırım hamlesi başlattı. Edirnekapı İETT Garajı’nda düzenlenen törende 650 yeni otobüs, metrobüs ve elektrikli araç için hazırlanan yatırım programı tanıtıldı.
Nuri Aslan’dan Erdoğan’a ÖTV çağrısı: 'Kaldırın, İstanbul’da bilet fiyatını düşürelim'
İETT filosunun yenilenmesi için 25 milyar liralık yatırım kapsamında 650 yeni araç için süreç başladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, törende İstanbul’un toplu ulaşımına ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaşırken, akaryakıt vergileri ve ulaşım ücretleriyle ilgili de çağrıda bulundu.Kaynak: ANKA
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, yatırımın yaklaşık 25 milyar TL büyüklüğünde olduğunu belirterek, “Şu anda İETT’ye 650 yeni araç alıyoruz. Yaklaşık 25 milyar TL’lik bu yatırımla; 400 yeni otobüs, 100 yeni metrobüs, 50 adet yüzde 100 elektrikli otobüs ve 100 yeni körüklü otobüsü İstanbul’a kazandırıyoruz” dedi.
Aslan, yatırımların 650 araçla sınırlı kalmayacağını belirterek, “100 milyar TL’ye yakın bir yatırımla İstanbul’a 2 bin adet yeni, sıfır kilometre araç kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni 650 araçla İETT’nin kendi filosunun yüzde 18’inin yenilenmesi hedefleniyor.
İETT’nin günlük hizmet kapasitesine ilişkin rakamları da paylaşan Aslan, “İETT bugün bir günde; 773 farklı hatta, 67 bin sefer yapıyor. Bu seferlerle bir günde 5 milyon yolcu taşıyor, bir günde 1 milyon 400 bin kilometre yol kat ediyor” dedi.
Aslan, bu mesafeyi “İETT araçları dünyanın çevresini tam 35 kez dolaşacak kadar yol kat ediyor” sözleriyle anlattı.
İETT filosunun son yıllardaki değişimine değinen Aslan, “2019’da İETT’nin kendi filosunda 3 bin 65 araç vardı. 7 yıl sonra bugün 3 bin 765 aracımız var. Yani 7 yılda İETT’nin kendi filosunu yüzde 23 büyüttük” ifadelerini kullandı.
Aslan ayrıca günlük sefer sayısının aynı dönemde 53 binden 67 bine çıktığını söyledi.
Yeni araçların yerli üretim olduğunun altını çizen Aslan, “Bu araçların hiçbirini yurtdışından almadık. Tamamı kendi ülkemizin sanayi tesislerinde, Türk mühendislerinin projesiyle ve Türk işçisinin emeğiyle üretildi. Bizim için milli ve yerli olmak budur” dedi.
Aslan, konuşmasının devamında İETT’nin akaryakıt maliyetlerine dikkat çekti. Kurumun günde yaklaşık 650 bin litre akaryakıt kullandığını belirten Aslan, motorinin litre fiyatının bir yılda 54 TL’den 96 TL’ye yükseldiğini söyledi.
Fiyatların bu seviyede kalması halinde İETT’ye binecek ek yükün 6 milyar TL’ye yaklaşacağını ifade etti.
Artan maliyetler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Aslan, “En azından bu krizin etkileri gidene kadar toplu taşımada kullandığımız akaryakıttan ÖTV ve KDV almayın” dedi
Aslan, ÖTV ve KDV konusunda adım atılması halinde ulaşım ücretlerinde indirime gidilebileceğini belirterek, “Sadece bu adımla bile hayat pahalılığı altında ezilen İstanbullu yurttaşlarımız için bilet fiyatını 35 TL’ye indirelim” ifadelerini kullandı.
Öğrencilere yönelik uygulamayı da hatırlatan Aslan, “21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında İstanbullu tüm öğrencilerimiz için 1 aylık öğrenci abonmanı yalnızca 1 Türk Lirasıdır! Hemen gidin akbillerinizi doldurun” dedi.
Yeni araçlarda teknolojik güvenlik sistemleri de yer alacak. İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in verdiği bilgilere göre araçlarda dijital kamera aynaları, kör nokta algılama, 360 derece kamera, yaya algılama, şerit takip, sürücü yorgunluk ve dikkat uyarı sistemi ile akıllı hız asistanı gibi donanımlar bulunacak.
Tarihi Yarımada’da kullanılacak elektrikli araçlarla ise yakıtta yüzde 75 tasarruf sağlanması hedefleniyor. Tören, kurdele kesimi ve araçlarda yapılan incelemelerin ardından sona erdi.