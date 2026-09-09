Yeniçağ Gazetesi
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Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı

İstanbul’da 15 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin sonuçları belli oldu. Halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlenen 3 yüzme alanının geçici olarak kapatılması için belediyelere talimat gönderildi.

Kaynak: Diğer
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Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı - Resim: 1

İSTANBUL’DA DENİZ SUYU ALARMI

İstanbul Valiliği, halk sağlığının korunması amacıyla kent genelinde deniz suyu denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan alınan numuneler laboratuvar incelemesine gönderildi.

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Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı - Resim: 2

NUMUNELER 4 EYLÜL’DE ALINDI

Kontroller kapsamında 4 Eylül’de İstanbul’un farklı bölgelerindeki 15 plajdan deniz suyu örnekleri alındı. Yapılan analizlerin ardından 3 yüzme alanında sonuçların standartlara uygun olmadığı tespit edildi.

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Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı - Resim: 3

YEŞİLKÖY’DE İKİ NOKTA LİSTEDE

Bakırköy Yeşilköy’de bulunan International Hospital önü ile Polis Merkezi önü, deniz suyu numunelerinin uygun çıkmadığı noktalar arasında yer aldı.

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Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı - Resim: 4

GÜMÜŞDERE PLAJI’NDA DA SONUÇ OLUMSUZ

Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Plajı’ndan alınan numunenin de halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi. Böylece olumsuz sonuç alınan yüzme alanlarının sayısı 3 oldu.

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Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı - Resim: 5

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Sonuçların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldı. Muhtemel kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi ve sorunun giderilmesi için çalışma yapılması istendi.

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Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı - Resim: 6

GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

İlgili ilçe belediyelerine 3 yüzme alanının geçici olarak kapatılması yönünde talimat gönderildi. Böylece halk sağlığı açısından uygun koşullar yeniden sağlanana kadar bu noktalarda denize girişin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı - Resim: 7

VATANDAŞLAR UYARILACAK

Belediyelerden kapatılan yüzme alanlarında tabela ve afişler kullanılması, ayrıca anonslarla vatandaşların bilgilendirilmesi istendi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kirlilik kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

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