Numune sonuçları kötü çıktı: İstanbul’da 3 plajda denize girmek yasaklandı

İSTANBUL’DA DENİZ SUYU ALARMI
İstanbul Valiliği, halk sağlığının korunması amacıyla kent genelinde deniz suyu denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan alınan numuneler laboratuvar incelemesine gönderildi.
İSTANBUL’DA DENİZ SUYU ALARMI
İstanbul Valiliği, halk sağlığının korunması amacıyla kent genelinde deniz suyu denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 plajdan alınan numuneler laboratuvar incelemesine gönderildi.
NUMUNELER 4 EYLÜL’DE ALINDI
Kontroller kapsamında 4 Eylül’de İstanbul’un farklı bölgelerindeki 15 plajdan deniz suyu örnekleri alındı. Yapılan analizlerin ardından 3 yüzme alanında sonuçların standartlara uygun olmadığı tespit edildi.
YEŞİLKÖY’DE İKİ NOKTA LİSTEDE
Bakırköy Yeşilköy’de bulunan International Hospital önü ile Polis Merkezi önü, deniz suyu numunelerinin uygun çıkmadığı noktalar arasında yer aldı.
GÜMÜŞDERE PLAJI’NDA DA SONUÇ OLUMSUZ
Sarıyer’de bulunan Gümüşdere Plajı’ndan alınan numunenin de halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi. Böylece olumsuz sonuç alınan yüzme alanlarının sayısı 3 oldu.
KİRLİLİĞİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Sonuçların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara resmi bildirim yapıldı. Muhtemel kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi ve sorunun giderilmesi için çalışma yapılması istendi.
GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK
İlgili ilçe belediyelerine 3 yüzme alanının geçici olarak kapatılması yönünde talimat gönderildi. Böylece halk sağlığı açısından uygun koşullar yeniden sağlanana kadar bu noktalarda denize girişin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
VATANDAŞLAR UYARILACAK
Belediyelerden kapatılan yüzme alanlarında tabela ve afişler kullanılması, ayrıca anonslarla vatandaşların bilgilendirilmesi istendi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından kirlilik kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülecek.