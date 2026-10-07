Daron Acemoğlu, otomasyon odaklı mevcut sürecin devam etmesi halinde önümüzdeki 10 yıl içinde işsizliğin üç katına çıkabileceği uyarısında bulundu.
Nobel Ödüllü Türk ekonomist süre vererek uyardı: İşsizlik krizi kapıda
2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi MIT Profesörü Daron Acemoğlu, katıldığı 60 Minutes programında yapay zekânın yaratacağı toplumsal ve ekonomik tehditlere dikkat çekti.Haber Merkezi
2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Acemoğlu, ABD'nin köklü haber programı 60 Minutes'a konuk olarak yapay zekâ teknolojilerinin istihdam üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Sanayi Devrimi’nin ilk aşamasının 80 yıl sürdüğünü hatırlatan Acemoğlu, günümüzdeki yapay zekâ dönüşümünün ise yalnızca bir iki yıl içinde gerçekleştiğini vurgulayarak eşi benzeri görülmemiş bir süreçten geçildiğini belirtti.
YENİ İŞ İMKANLARI KAYIPLARI KARŞILAMAYACAK
Yapay zekâ odaklı dönüşümde kaybolacak mesleklerin sayısının yaratılacak yeni iş imkanlarından çok daha fazla olacağına değinen Acemoğlu, otomasyon ağırlıklı ilerlemenin süratle iki sınıfa bölünmüş bir toplum yapısı doğurabileceğine dikkat çekti.
Ünlü ekonomist, mevcut gidişatın değişmemesi durumunda gelecek 10 yıllık periyotta işsizlik oranlarının üç katına çıkabileceğini söyledi.
ACEMOĞLU'NDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Karamsar tablonun önüne geçebilmek adına çözüm yollarını da sıralayan Daron Acemoğlu, ilk olarak insansızlaştırma hedeflenen otomasyon yaklaşımının terk edilmesi gerektiğini belirtti.
Yapay zekânın insanların yerini almak yerine, çalışanların verimliliğini artıran bir yardımcı araç olarak tasarlanması gerektiğini savunan Acemoğlu, ayrıca devletlerin insan istihdamını koruyan şirketlere finansal ve vergisel teşvikler sağlaması gerektiğini vurguladı.