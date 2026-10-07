Nobel Ödüllü Türk ekonomist süre vererek uyardı: İşsizlik krizi kapıda

Yapay zekânın insanların yerini almak yerine, çalışanların verimliliğini artıran bir yardımcı araç olarak tasarlanması gerektiğini savunan Acemoğlu, ayrıca devletlerin insan istihdamını koruyan şirketlere finansal ve vergisel teşvikler sağlaması gerektiğini vurguladı.