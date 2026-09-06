Karşılaşmayı analiz eden Kahveci; Beşiktaş'ın oyun üstünlüğüne övgüler yağdırırken, İsmail Kartal'ın taktiksel tercihlerini ve Mason Greenwood'un performansını hedef aldı.
Nihat Kahveci İsmail Kartal ve Greenwood'u tefe koydu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbinin ardından ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci'den sert değerlendirmeler geldi.Haber Merkezi
Sarı-lacivertlilerin Skriniar ile öne geçmesine rağmen oyundan düştüğünü belirten Nihat Kahveci, "Net bir şekilde futbolun adaletini gördük. Beşiktaş, Fenerbahçe'den gerçekten çok daha iyi oynadı. Skordan bağımsız olarak özellikle ikinci yarıda sahada net bir Beşiktaş dominasyonu vardı" dedi.
"İSMAİL HOCA'NIN BÜYÜK FORMASYON HATASI"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın hamlelerini eleştiren Kahveci, orta sahanın boşaltılmasının mağlubiyeti getirdiğini belirtti.
İlk yarıda Kante, Guendouzi ve İrfan Can'lı kurguda sorunlar yaşandığını ifade eden ünlü yorumcu, "İkinci yarıda İsmail Hoca, Kerem'i oyuna aldı. Kerem'i kanada koysa bir şey demem ancak zaten boş olan orta sahada çift forvete döndü. Beşiktaş oradan sonra adeta aktı. Bu durum büyük bir formasyon hatasıdır ve net bir şekilde İsmail Hoca'ya yazar" ifadelerini kullandı.
REENWOOD VE VLAHOVIC AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertli ekibin hücum oyuncusu Mason Greenwood'un ikinci yarıdaki fiziksel düşüşüne tepki gösteren Kahveci, "İlk yarı hareketli olan Greenwood, ikinci yarıda sahada yürüdü. Yürüyerek Fenerbahçe'de oynayamazsın" diyerek tepkisini dile getirdi.
Siyah-beyazlıların forveti Dusan Vlahovic'in Skriniar ile girdiği diyalogdaki el hareketine de değinen Kahveci, pozisyonun kırmızı kart olduğunu savunarak VAR müdahalesinin gelmemesini eleştirdi.