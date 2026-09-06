Nihat Kahveci İsmail Kartal ve Greenwood'u tefe koydu

İlk yarıda Kante, Guendouzi ve İrfan Can'lı kurguda sorunlar yaşandığını ifade eden ünlü yorumcu, "İkinci yarıda İsmail Hoca, Kerem'i oyuna aldı. Kerem'i kanada koysa bir şey demem ancak zaten boş olan orta sahada çift forvete döndü. Beşiktaş oradan sonra adeta aktı. Bu durum büyük bir formasyon hatasıdır ve net bir şekilde İsmail Hoca'ya yazar" ifadelerini kullandı.