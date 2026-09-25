New York'ta Netanyahu protestosu: Binlerce karşıt caddeleri kapattı

Ellerinde Filistin bayrakları, Gazze'deki yıkıma ve İsrail'in işgal adımlarına tepki gösteren pankartlarla bir araya gelen protestocular, Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak tanımlayan dövizlerle New York Halk Kütüphanesi önündeki 42. Cadde'yi doldurdu.