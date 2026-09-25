Yeniçağ Gazetesi
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New York'ta Netanyahu protestosu: Binlerce karşıt caddeleri kapattı

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için New York'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarındaki işgal uygulamaları, Gazze'deki insani kriz ve zorunlu sürgün politikaları gerekçesiyle on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

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New York'ta Netanyahu protestosu: Binlerce karşıt caddeleri kapattı - Resim: 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu temasıyla New York'a gelişi kentte geniş katılımlı eylemlere sahne oldu.

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New York'ta Netanyahu protestosu: Binlerce karşıt caddeleri kapattı - Resim: 2

Ellerinde Filistin bayrakları, Gazze'deki yıkıma ve İsrail'in işgal adımlarına tepki gösteren pankartlarla bir araya gelen protestocular, Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak tanımlayan dövizlerle New York Halk Kütüphanesi önündeki 42. Cadde'yi doldurdu.

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New York'ta Netanyahu protestosu: Binlerce karşıt caddeleri kapattı - Resim: 3

SLOGANLAR VE PANKARTLARLA GÜZERGAH BOYUNCA YÜRÜDÜLER

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New York'ta Netanyahu protestosu: Binlerce karşıt caddeleri kapattı - Resim: 4

Geniş güvenlik önlemleri alan New York polisinin takibinde ilerleyen kalabalık, eylem boyunca "Özgür Filistin", "Netanyahu savaş suçlusu", "New York'ta savaş suçlularını istemiyoruz", "İsrail açlıkla Filistinlileri öldürüyor", "Biz bir soykırım görüyoruz" ve "Dünya devletleri İsrail'e yaptırım uygulayın" sloganları atarak yürüdü.

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New York'ta Netanyahu protestosu: Binlerce karşıt caddeleri kapattı - Resim: 5

Yürüyüş güzergahında İsrail bayrağı taşıyan gruplarla Filistin destekçisi eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşansa da güvenlik güçleri tarafları ayırdı.

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POLİS BARİYERLERİ BM GENEL MERKEZİ'NE GEÇİŞİ ENGELLEDİ

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Protestocuların Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşmasını engellemek amacıyla polis ekipleri belirli hatlarda demir bariyerler kurdu.

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Güvenlik bariyerleri nedeniyle yön değiştirmek durumunda kalan göstericiler, polisin işaret ettiği alanlara yönelerek protestolarını BM Genel Merkezi yakınlarında sürdürdü.

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