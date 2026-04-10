Nevşehir’de terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda C.S. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.