Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi

Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi

Kapadokya'da düzenlenen At ve Atçılık Kültürü Festivali, Teksas sahnelerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Yerli ve yabancı turistler, gökyüzündeki sıcak hava balonları eşliğinde peri bacaları arasında at sürdü.

Kaynak: DHA
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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 1

Nevşehir Göreme beldesinde, bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali’nin ikinci gününde, sıcak hava balonları eşliğinde vadilerde at turu yapıldı.

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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 2

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin at kültürü ve atçılık geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen ‘Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali’ kapılarını açtı.

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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 3

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen festivalin ikinci gününde, vadilerde at turu yapıldı. Sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları eşliğinde düzenlenen at turu, eşsiz manzaraya sahne oldu.

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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 4

At sırtında vadileri gezen yerli ve yabancı turistler, Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında ilerlerken gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarını izleme fırsatı buldu.

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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 5
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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 6
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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 7
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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 8
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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 9
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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 10
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Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi - Resim: 11
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