Ne Teksas ne Arizona, burası Türkiye: Peri bacalarında vahşi batı esintisi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin at kültürü ve atçılık geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen ‘Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali’ kapılarını açtı.