Ne tam buğday ne çavdar ne kepekli: En sağlıklı ekmek meğer başkaymış

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Ekmek seçiminde yalnızca ürünün adına bakmak yeterli değil. Tam tahıl oranı, lif miktarı, ilave şeker ve katkı maddeleri gibi içeriklerin de kontrol edilmesi gerekiyor. Kişinin sağlık durumuna göre en uygun ekmek seçimi ise değişebiliyor.