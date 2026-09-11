EKMEKTE EZBER BOZAN TARTIŞMA
Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olan ekmekte tercih konusu yeniden gündemde. Tam buğday, çavdar ve kepekli ekmeklerin yanında farklı üretim yöntemleriyle hazırlanan ekmekler de öne çıkıyor.
Ne tam buğday ne çavdar ne kepekli: En sağlıklı ekmek meğer başkaymış
Sağlıklı ekmek denildiğinde akla ilk gelen tam buğday, çavdar ve kepekli ekmeklere bir alternatif daha öne çıkıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bir ekmek türü, besinlerin kullanılabilirliği ve sindirim açısından dikkat çekiyor. Peki sofralarda hangi ekmeğe yer vermeli?Kaynak: Diğer
EKMEKTE EZBER BOZAN TARTIŞMA
HER ŞEY TAHILIN İŞLENME YÖNTEMİNDE
Bir ekmeğin özelliklerini yalnızca kullanılan tahıl belirlemiyor. Tahılın nasıl işlendiği, fermantasyon süresi ve ekmeğin içeriği de besin değerleri açısından önem taşıyor.
FİTİK ASİT AYRINTISI
Tahıllarda doğal olarak bulunan fitik asit; demir, çinko ve kalsiyum gibi bazı minerallerin emilimini azaltabiliyor. Islatma, çimlendirme ve fermantasyon gibi işlemler ise fitat miktarının azalmasına yardımcı olabiliyor.
ÇİMLENDİRME FARK YARATIYOR
Tahılların filizlendirilmesi sırasında yapılarında çeşitli değişimler meydana geliyor. Bu işlem, bazı besin öğelerinin biyoyararlanımını artırabilirken sindirilebilirlik açısından da avantaj sağlayabiliyor.
İŞTE ÖNE ÇIKAN EKMEK
Sofraların en sağlıklı ekmeği sıralamasında zirvenin yeni sahibi: Filizlendirilmiş (Çimlenmiş) Tahıl ve Gerçek Ekşi Mayalı Ata Ekmekleri
Tahılların öğütülmeden önce çimlendirilmesi, standart üretim yöntemlerinden en önemli farkını oluşturuyor.
EKŞİ MAYA DA LİSTEDE
Bir diğer seçenek ise uzun fermantasyonla hazırlanan gerçek ekşi mayalı ekmekler. Özellikle tam tahıllı veya geleneksel tahıllarla yapılan ekşi mayalı ekmekler, uzun fermantasyon süreci nedeniyle tercih edilebiliyor.
ETİKETİ OKUMADAN ALMAYIN
Ekmek seçiminde yalnızca ürünün adına bakmak yeterli değil. Tam tahıl oranı, lif miktarı, ilave şeker ve katkı maddeleri gibi içeriklerin de kontrol edilmesi gerekiyor. Kişinin sağlık durumuna göre en uygun ekmek seçimi ise değişebiliyor.