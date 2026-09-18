Yeniçağ Gazetesi
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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür ise Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 1

Yunanistan’da sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 2

Sarsıntının adresi Eğriboz Adası oldu.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 3

Deprem, TSİ 09.42’de kaydedildi.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 4

Depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 5

AFAD, depremin derinliğini de açıkladı.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 6

Sarsıntının 5,46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 7

Depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 8

Sarsıntıyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür de değerlendirmede bulundu.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 9

Görür, depremin meydana geldiği bölgeye dikkat çekti.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 10

Eğriboz Adası’ndaki sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu içerisinde gerçekleştiğini belirtti.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 11

Görür, fay hattındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 12

“Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor.” ifadelerini kullandı.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 13

Kuzey Anadolu Fay Hattı daha önce de deprem hareketliliğiyle gündeme gelmişti.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 14

Özellikle İstanbul Adaları çevresindeki sarsıntılar dikkat çekmişti.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 15

Fayın Adalar Segmenti çevresinde ağustos ayında mikro depremler meydana gelmişti.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 16

Bölgede yaşanan sarsıntılar vatandaşların da dikkatini çekmişti.

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Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor - Resim: 17

Deprem riski nedeniyle bölgedeki hareketlilik yakından takip edilmişti.

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