Yunanistan’da sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
Naci Görür uyardı: İstanbul’da deprem oluşturan fay geriliyor
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür ise Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Sarsıntının adresi Eğriboz Adası oldu.
Deprem, TSİ 09.42’de kaydedildi.
Depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.
AFAD, depremin derinliğini de açıkladı.
Sarsıntının 5,46 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Sarsıntıyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür de değerlendirmede bulundu.
Görür, depremin meydana geldiği bölgeye dikkat çekti.
Eğriboz Adası’ndaki sarsıntının Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu içerisinde gerçekleştiğini belirtti.
Görür, fay hattındaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmesini paylaştı.
“Kuzey kol hem Marmara’da hem Yunanistan’da geriliyor.” ifadelerini kullandı.
Kuzey Anadolu Fay Hattı daha önce de deprem hareketliliğiyle gündeme gelmişti.
Özellikle İstanbul Adaları çevresindeki sarsıntılar dikkat çekmişti.
Fayın Adalar Segmenti çevresinde ağustos ayında mikro depremler meydana gelmişti.
Bölgede yaşanan sarsıntılar vatandaşların da dikkatini çekmişti.
Deprem riski nedeniyle bölgedeki hareketlilik yakından takip edilmişti.