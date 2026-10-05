Yeniçağ Gazetesi
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Naci Görür: Adana risk altında

Adana’da peş peşe meydana gelen depremler sonrası değerlendirmede bulunan Naci Görür, sarsıntıların Savrun Fay zonuyla ilişkili olduğunu belirterek Adana için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Utku Beycan Utku Beycan
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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 1

Adana’da art arda meydana gelen depremler, Prof. Dr. Naci Görür’ün değerlendirmesine konu oldu.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 2

Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda sarsıntıların Savrun Fay zonunda gerçekleştiğini belirtti.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 3

Görür, bölgede yaşanan hareketliliğin 2023 depremlerinin etkisiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 4

Savrun Fay zonunun etkin olduğuna dikkat çeken Görür, Adana’nın risk altında bulunduğunu kaydetti.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 5

Görür, “Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı” dedi.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 6

Adana’da kısa aralıklarla farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmişti.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 7

Bölgede 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar peş peşe yaşanmıştı.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 8

Bu depremlerin oluşturduğu ani dinamik stres transferinin ilk aşamasının ardından yeni sarsıntılar kaydedilmişti.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 9

Daha sonra 4,4, 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler meydana gelmişti.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 10

Söz konusu depremlerle birlikte ani dinamik stres transferinin büyük ölçüde sönümlendiği belirtilmişti.

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Naci Görür: Adana risk altında - Resim: 11

Görür’ün değerlendirmesi ise bölgede Savrun Fay zonundaki etkinliğe ve Adana’nın taşıdığı riske dikkat çekti.

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