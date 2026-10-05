Adana’da art arda meydana gelen depremler, Prof. Dr. Naci Görür’ün değerlendirmesine konu oldu.
Naci Görür: Adana risk altında
Adana’da peş peşe meydana gelen depremler sonrası değerlendirmede bulunan Naci Görür, sarsıntıların Savrun Fay zonuyla ilişkili olduğunu belirterek Adana için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.Utku Beycan
Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda sarsıntıların Savrun Fay zonunda gerçekleştiğini belirtti.
Görür, bölgede yaşanan hareketliliğin 2023 depremlerinin etkisiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.
Savrun Fay zonunun etkin olduğuna dikkat çeken Görür, Adana’nın risk altında bulunduğunu kaydetti.
Görür, “Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı” dedi.
Adana’da kısa aralıklarla farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmişti.
Bölgede 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar peş peşe yaşanmıştı.
Bu depremlerin oluşturduğu ani dinamik stres transferinin ilk aşamasının ardından yeni sarsıntılar kaydedilmişti.
Daha sonra 4,4, 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler meydana gelmişti.
Söz konusu depremlerle birlikte ani dinamik stres transferinin büyük ölçüde sönümlendiği belirtilmişti.
Görür’ün değerlendirmesi ise bölgede Savrun Fay zonundaki etkinliğe ve Adana’nın taşıdığı riske dikkat çekti.