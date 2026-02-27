Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Anasayfa Gündem Murat Kurum açıkladı: 'Yarısı Bizden'de yeni dönem

Murat Kurum açıkladı: 'Yarısı Bizden'de yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki “Yarısı Bizden” kampanyasında kapsamın genişletildiğini açıkladı. 2026 sonuna kadar riskli yapı ilan edilen konut ve iş yerleri destekten yararlanabilecek.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
Genelge Resmi Gazete’de

Murat Kurum, İstanbul’un depreme hazırlanması amacıyla yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyayla ilgili beklenen adımın atıldığını belirtti.

Hazırlanan genelgenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Riskli yapılara devlet desteği

Düzenlemeye göre, 2026 yılı sonuna kadar konut veya iş yerini riskli yapı olarak tespit ettiren tüm hak sahipleri kampanyadan yararlanabilecek.

2025 ve 2026 yıllarında riskli ilan edilen yapıların tamamı destek kapsamına alınacak.

“Yarısı Bizden” kampanyasıyla İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve depreme dayanıklı yapılaşmanın artırılması hedefleniyor.

