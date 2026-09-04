Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmış, ataması da yapılmamıştı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan kaleme aldığı yazıda yasa dışı bahis soruşturmasında itirafçı olan şüphelinin “ünlü bir televizyoncunun güvenlik bürokrasisinde görevli eşinin” adını verdiğini yazdı.
Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu neden görevden alındı? Yasa dışı bahis iddiası
Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görev değişikliğinin ardından, yasa dışı bahis soruşturmasında adının geçtiği iddiası gündeme geldi.Kaynak: Diğer
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 18 ilçe ve 8 şubeyi kapsayan yeni görevlendirmelerde dikkat çeken isimlerden biri, televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu olmuştu.
Daha önce Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü yapan Yüzbaşıoğlu, 15 Mayıs 2026’da Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştı. Son görevlendirme listesinde ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Can Coşkun getirildi. Fakat, Yüzbaşıoğlu’nun yeni görevi kamuoyuna açıklanmadı.
Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın 4 Eylül tarihli “Ünlü müdürün şüpheli işleri” başlıklı yazısında öne sürülenler dikkat çekti.
Pehlivan, yılın başında İstanbul’da düzenlenen bir yasa dışı bahis operasyonunda iki kişinin tutuklandığını ve şüphelilerin hesaplarındaki 3 milyar liraya el konulduğunu söyledi.
Pehlivan’ın aktardığı iddiaya göre, tutuklanan şüphelilerden biri daha sonra itirafçı oldu ve savcılığa bazı isimler verdi. Bu isimler arasında güvenlik bürokrasisinde görev yapan üst düzey emniyet müdürlerinin de bulunduğunu öne süren Pehlivan şöyle yazdı:
"Fecaat olan şu ki yasadışı bahis şüphelisinin işaret ettiği kişiler arasında güvenlik bürokrasisindeki bazı üst düzey müdürler de varmış. Ve evet, doğru tahmin ettiniz, bizim ünlü televizyoncunun eşi de onlar arasındaymış."
Pehlivan, söz konusu ifadelerin ardından herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını ifade etti.
"İtirafçının dediklerine mi itibar edilmedi, başka bir şey mi oldu, bilmiyorum. Bildiğim, ünlü televizyoncunun eşinin pasif bir göreve atandığı."
Pehlivan yazısında isim vermese de yazıda tarif ettiği kişinin özellikleri, Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görev değişikliğiyle örtüşüyor.
Yüzbaşıoğlu, Mayıs ayında getirildiği Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde yaklaşık üç buçuk ay kaldı. Eylül ayındaki yeni görevlendirmede yerine Can Coşkun atanırken, Yüzbaşıoğlu’nun hangi göreve getirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.