Mucize kür: Evdeki iki malzemeyle ayak yorgunluğuna ve kötü kokulara son

Bu etkili kombinasyon, sadece yorgunluğu hafifletmekle kalmıyor; aynı zamanda cildi yumuşatıp topuklarda meydana gelen sertleşmelerin bakımını ve temizlenmesini de büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

ÖNEMLİ UYARI

Ev konforunda uygulayabileceğiniz bu doğal tarif oldukça yüksek bir etkiye sahip olsa da maalesef herkes için güvenli olmayabilir. Eğer ayaklarınızın herhangi bir yerinde açık bir yara, ciddi boyutta bir tahriş ya da henüz tedavi edilmemiş bir cilt rahatsızlığı/lezyonu varsa bu karışımı kesinlikle kullanmamalısınız.