Patronlar Dünyası’ndan Kenan Gürbüz’ün haberine göre Dünyanın en saygın süperyat organizasyonları arasında gösterilen Monaco Yacht Show 2026 için geri sayım başladı.
Monaco’da Türk rüzgarı: Dünyanın en prestijli fuarına 9 süperyat
23-26 Eylül 2026 tarihlerinde Port Hercule’de düzenlenecek olan Monaco Yacht Show 2026 resmi filosunda, Türkiye’de üretilen veya Türk tersaneleriyle ilişkili en az 9 süperyat yer alıyor. Türk yat üreticilerinin 30 metre üstü segmentte elde ettiği küresel başarı fuar listesiyle belgelendi.Kaynak: Haber Merkezi
23-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Monaco’daki Port Hercule’de gerçekleştirilecek dev buluşmada, yaklaşık 120 süperyat ile 560’tan fazla sektör temsilcisi firmanın yer alması öngörülüyor.
Sürdürülebilir yatçılık teknolojileri, alternatif sevk sistemleri, modern tasarım yaklaşımları ve refit çözümlerinin sergileneceği fuarın açıklanan ilk listesinde, Türkiye'deki tersanelerin imzasını taşıyan veya Türk yatçılık sektörüyle bağlantılı en az 9 dev tekne bulunuyor.
İstanbul Tuzla ve Antalya Serbest Bölgesi başta olmak üzere farklı üretim merkezlerinde inşa edilen tekneler, yerli imalatçıların özellikle 30 metre ve üzerindeki süperyat pazarındaki yükselişini kanıtlıyor.
Temmuz ayında yayımlanan 2026 filosunun ilk verilerine göre, 120 teknelik listenin 43’ünü bu yıl teslim edilen yeni süperyatlar oluşturuyor.
Fuarın resmi katılımcı listesinde öne çıkan Türkiye bağlantılı modeller ve teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor:
Gray Wolf (Mengi Yay Yachts): Tuzla’da inşa edilerek 5 Nisan 2026’da suya indirilen 52,4 metre uzunluğundaki explorer motor yat, tersanenin bugüne kadar ürettiği en büyük tekne olma özelliğini taşıyor.
Fuarda E09 alanında sergilenecek.
Simena (Ares Yachts): 62 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken 2026 yapımı yelkenli yat (sailing yacht), organizasyonda S05 numaralı noktada yer alacak.
Sirena Superyacht 42M & Sirena 118 (Sirena Marine): Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın yönetimindeki Sirena Marine imzalı 42,23 metrelik Sirena Superyacht 42M, fuar öncesinde satıldı ve S21 alanında konumlandı.
Markanın 36 metrelik yeni nesil modeli Sirena 118 ise S22 alanında bulunacak.
M/Y V (AvA Yachts): Antalya Serbest Bölgesi’nde üretilip 5 Haziran 2026’da denize indirilen 25,70 metre uzunluğundaki explorer motor yat, listelerde 25,9 metre olarak J01 alanında yer alıyor.
Lady Luna (Martı Yat): İstanbul'da inşa edilen 2025 yapımı 32,1 metrelik motor yat, Türk bayrağı taşıması ve Türk mülkiyetinde bulunmasıyla uluslararası temsilde öne çıkıyor.
Fuar alanı C04 olarak belirlendi.
SY Grace III (SES Yachts): Tuzla merkezli aile şirketi SES Yachts tarafından üretilen 39,34 metrelik 2021 yapımı yelkenli yat, H06 alanında sergilenerek Türkiye'nin geçmiş yıllardaki başarılı üretimsellik mirasını temsil edecek.
Numarine & Turquoise Yachts: İstanbul merkezli Numarine fuarda yeni bir yatıyla yer alacağını duyururken, Turquoise Yachts ise R01 ve R02 alanlarında sergilenecek 2026 yapımı yeni motor yatının teknik detaylarını henüz açıklamadı.