Mohamed Salah kararını verdi: İmza için Türkiye'ye geliyor

Liverpool tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu (191 gol)

En fazla Altın Ayakkabı (Golden Boot) kazanan oyunculardan biri (4 kez)

Premier Lig'de en fazla "Ayın Oyuncusu" ödülü alan isim (7 kez)

Liverpool formasıyla ilk sezonunda 44 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti.

Liverpool'da en fazla "Yılın Oyuncusu" ödülü kazanan futbolcu (5 kez)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz kulübü adına en fazla gol atan oyuncu (47 gol).