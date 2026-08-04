Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavili yönetimin, Mısırlı futbolcu ve temsilcisiyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı, artık resmi imza öncesindeki son prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği iddia edildi.
Mohamed Salah kararını verdi: İmza için Türkiye'ye geliyor
Mohamed Salah transferinde geri sayım başladı. Taraflar arasında son detayların netleşmesinin ardından Mısırlı yıldızın resmi imza sürecini tamamlamak için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.Kaynak: Diğer
2 yıllık anlaşma sağlandı
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin yıldız futbolcuya yıllık 17 milyon euro garanti ücret teklif ettiği, sözleşmede ayrıca performansa dayalı bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi.
Transferin resmiyet kazanması için sözleşmedeki son bir maddenin Trabzonspor tarafından onaylanmasının beklendiği ifade edilirken, kulübün hazırladığı resmi sözleşmenin de oyuncunun temsilcisine gönderildiği aktarıldı.
Islak imza bekleniyor
Trabzonspor yönetiminin, sözleşmenin imzalanmasının ardından Mohamed Salah'ı Türkiye'ye getirmek için tüm hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.
Yunanistan'da tatilini sürdüren yıldız futbolcunun, ıslak imzanın atılmasının hemen ardından İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Yönetimin ilk hedefinin oyuncuyu bugün Türkiye'ye getirmek olduğu, ancak son prosedürlerin uzaması halinde geliş tarihinin perşembe ya da cuma gününe sarkabileceği belirtiliyor.
Sponsor desteğiyle finanse edilecek
Transferin mali yükünün büyük bölümünün sponsor desteğiyle karşılanacağı öğrenildi.
Trabzonspor yönetiminin bu kapsamda birçok firmayla görüşmeler gerçekleştirdiği ve gerekli finansmanı oluşturduğu kaydedildi. Ayrıca Salah cephesinin talep ettiği forma satışlarından yüzde 20-25 oranındaki payın da kabul edildiği öne sürüldü.
Hazırlanan detaylı sözleşmede performans bonuslarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok özel maddenin yer aldığı ifade edildi.
Başkan Doğan temkinli
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, resmi imza henüz atılmadığı için transfer süreci hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken, Salah'ın temsilcisinin ise yakın çevresine "Biz anlaştık" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Bordo-mavili yönetim, transferi yalnızca sportif bir hamle olarak değil, kulübün marka değeri, şehir tanıtımı ve turizmine katkı sağlayacak tarihi bir adım olarak değerlendiriyor.
İngiliz ve Arap basını yakından takip ediyor
Mohamed Salah transferindeki gelişmeler sadece Türkiye'de değil, İngiliz ve Arap basınında da geniş yankı buldu.
Taraftarlar resmi açıklamayı beklerken, transfer dünya futbolunun en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Beşiktaş da devredeydi
Mohamed Salah'ın adı daha önce uzun süre Beşiktaş ile de anılmıştı.
Siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon euro garanti ücret ve performansa bağlı bonuslar içeren 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülmüştü.
Ancak taraflar arasında özellikle imaj hakları ve menajerlik ücreti konusunda anlaşma sağlanamayınca Beşiktaş yönetiminin transfer görüşmelerini rafa kaldırdığı iddia edilmişti.
Premier Lig tarihine damga vurdu
Mohamed Salah, Liverpool kariyerinde birçok rekora imza attı.
Premier Lig tarihinin en golcü Afrikalı futbolcusu (193 gol)
Premier Lig'in en fazla asist yapan Afrikalı oyuncusu (94 asist)
Premier Lig tarihinin en golcü kanat oyuncusu (193 gol)
38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı (47 G/A)
Liverpool tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu (191 gol)
En fazla Altın Ayakkabı (Golden Boot) kazanan oyunculardan biri (4 kez)
Premier Lig'de en fazla "Ayın Oyuncusu" ödülü alan isim (7 kez)
Liverpool formasıyla ilk sezonunda 44 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti.
Liverpool'da en fazla "Yılın Oyuncusu" ödülü kazanan futbolcu (5 kez)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz kulübü adına en fazla gol atan oyuncu (47 gol).