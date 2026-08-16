Miras paylaşımında yeni dönem: Tapusu olanlar dikkat, sil baştan değişti

Teminatı yatırıp ihaleye giren, fiyatı yükselten ancak sonrasında gayrimenkulü satın almaktan vazgeçen mirasçıları artık çok ağır yaptırımlar bekliyor. Yeni yasa gereği, ihaleden cayan kişinin hem yatırdığı teminat yanacak hem de kendisine taşınmazın toplam değerinin yüzde 5'i oranında para cezası kesilecek. Yani 20 milyon liralık bir taşınmazın ihalesini bozmaya çalışan bir mirasçı, 1 milyon TL'ye varan para cezası ödemekle karşı karşıya kalacak. Avukat Batuhan Bulut, yeni düzenlemenin özellikle Anadolu'da ata topraklarının üçüncü kişilere geçmesini engellemek isteyen ancak tüm mirasçıların onayını alamadığı için eli kolu bağlanan vatandaşlar tarafından uzun süredir beklendiğini vurguladı.