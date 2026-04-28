İstanbul’da son üç haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 116 şüpheliden 89’u tutuklanırken, ele geçirilen 306 kilo uyuşturucu ve 3.7 milyon hap İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

İstanbul polisi, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine karşı yürüttüğü amansız mücadeleye bir yenisini daha ekledi. Teknik ve fiziki takip yöntemlerini titizlikle kullanan ekipler, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uyuşturucu trafiği yönettiği tespit edilen şebekeleri mercek altına aldı. Yaklaşık üç hafta süren titiz saha çalışmalarının ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenerek zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin kullandığı ev, iş yeri ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda adeta bir zehir deposu ortaya çıkarıldı. Emniyet güçlerinin ele geçirdiği maddeler: 3 milyon 650 bin adet sentetik ecza hapı, 199 kilogram skunk maddesi, 107 kilo 385 gram metamfetamin, 46 bin 500 adet uyuşturucu hap

Toplamda 306 kilo 385 gram uyuşturucu madde ile 3 milyon 696 bin 500 adet uyuşturucu hapın piyasaya sürülmeden engellenmesi, sokaklardaki uyuşturucu arzına büyük bir darbe vurdu.

Gözaltına alınan toplam 116 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 89’u, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve benzeri suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verilirken, geriye kalan 13 şüphelinin ise adli makamlardaki işlemlerinin titizlikle devam ettiği bildirildi.

Operasyonun büyüklüğünü gözler önüne seren uyuşturucu maddeler ve haplar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde basın kuruluşlarına gösterildi. Kilolarca uyuşturucunun ve milyonlarca hapın oluşturduğu tablo, emniyet teşkilatının kararlılığını bir kez daha kanıtladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü "Polisimiz son iki hafta içerisinde ulusal ve uluslararası zehir tacirlerine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 307 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyon 700 bin adet uyuşturucu hap ele geçirmiştir. Gençliğimizi ve neslimizi korumak adına mücadeledeki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan sarsılmaz desteğidir. Hedefimiz belli ve nettir; gençlerimizi zehirleyenlere geçit vermeyecek, geleceğimizi kimseye çaldırmayız."

İstanbul genelinde uyuşturucu arzını sıfıra indirmeyi hedefleyen Narkotik ekipleri, bu büyük operasyonun ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şebekenin diğer bağlantılarının tespiti ve uyuşturucu gelirlerinin engellenmesine yönelik mali incelemeler de derinleştiriliyor. Emniyet yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumları bildirmesinin bu mücadelede hayati önem taşıdığını vurgularken, "En İyi Narkotik Polisi Anne" gibi projelerle de toplumsal farkındalığın artırılacağını ifade etti.