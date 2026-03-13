AKP, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına verdi.
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu
AKP'nin Meclis'e sunduğu 29 maddelik paketle, orman şerhi nedeniyle dondurulan 80 bin taşınmazın mülkiyet kördüğümü çözülüyor. Tapular iade edilecek, kısıtlamalar tarih olacak.Derleyen: Süleyman Çay
Türkiye’de geçmişte yapılan orman kadastrosu çalışmaları sırasında, vatandaşın elinde tapusu bulunan binlerce taşınmaz (tarla, bağ, bahçe veya ev), orman sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle "Devlet Ormanı" olarak kaydedilmişti.
Vatandaşın tapusuna "şerh" konuluyor, taşınmazını satması, devretmesi veya üzerine çivi çakması imkansız hale geliyordu. Hatta pek çok yerin tapusu mahkeme kararıyla iptal edilmişti.
Teklif yasalaştığında, mülkiyet sorunu yaşayan yaklaşık 80 bin taşınmaz üzerindeki kısıtlamalar kalkacak. Bu durumdan dolaylı olarak etkilenen (mirasçılar dahil) 3 milyon vatandaş derin bir nefes alacak.
Tapu kütüğünde yer alan "orman sınırları içindedir" ibareleri silinecek.
Daha önce orman olduğu gerekçesiyle tapusu iptal edilen ve Hazine adına tescil edilen yerler, eski hak sahiplerine veya mirasçılarına bedelsiz/yasal düzenleme çerçevesinde iade edilecek.
Teklif sadece tapu sorunuyla sınırlı değil; 29 madde içinde şu detaylar da öne çıkıyor:
Üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerinin, Bakanlık eliyle kiraya verilerek üretime dahil edilmesi süreci kolaylaştırılıyor. Hangi bölgede hangi ürünün ekileceğine dair "planlı tarım" modeline geçişin yasal altyapısı güçlendiriliyor. Orman suçlarına veya tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik denetim ve cezaların kapsamı genişletiliyor.