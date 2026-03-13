Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu

Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu

AKP'nin Meclis'e sunduğu 29 maddelik paketle, orman şerhi nedeniyle dondurulan 80 bin taşınmazın mülkiyet kördüğümü çözülüyor. Tapular iade edilecek, kısıtlamalar tarih olacak.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu - Resim: 1

AKP, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına verdi.

1 8
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu - Resim: 2

Türkiye’de geçmişte yapılan orman kadastrosu çalışmaları sırasında, vatandaşın elinde tapusu bulunan binlerce taşınmaz (tarla, bağ, bahçe veya ev), orman sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle "Devlet Ormanı" olarak kaydedilmişti.

2 8
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu - Resim: 3

Vatandaşın tapusuna "şerh" konuluyor, taşınmazını satması, devretmesi veya üzerine çivi çakması imkansız hale geliyordu. Hatta pek çok yerin tapusu mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

3 8
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu - Resim: 4

Teklif yasalaştığında, mülkiyet sorunu yaşayan yaklaşık 80 bin taşınmaz üzerindeki kısıtlamalar kalkacak. Bu durumdan dolaylı olarak etkilenen (mirasçılar dahil) 3 milyon vatandaş derin bir nefes alacak.

4 8
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu - Resim: 5

Tapu kütüğünde yer alan "orman sınırları içindedir" ibareleri silinecek.

5 8
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu - Resim: 6

Daha önce orman olduğu gerekçesiyle tapusu iptal edilen ve Hazine adına tescil edilen yerler, eski hak sahiplerine veya mirasçılarına bedelsiz/yasal düzenleme çerçevesinde iade edilecek.

6 8
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu - Resim: 7

Teklif sadece tapu sorunuyla sınırlı değil; 29 madde içinde şu detaylar da öne çıkıyor:

7 8
Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu - Resim: 8

Üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerinin, Bakanlık eliyle kiraya verilerek üretime dahil edilmesi süreci kolaylaştırılıyor. Hangi bölgede hangi ürünün ekileceğine dair "planlı tarım" modeline geçişin yasal altyapısı güçlendiriliyor. Orman suçlarına veya tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik denetim ve cezaların kapsamı genişletiliyor.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro