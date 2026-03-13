Milyonlarca tapu sahibinin içini ferahlatacak haber: Teklif Meclis’e sunuldu

Üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerinin, Bakanlık eliyle kiraya verilerek üretime dahil edilmesi süreci kolaylaştırılıyor. Hangi bölgede hangi ürünün ekileceğine dair "planlı tarım" modeline geçişin yasal altyapısı güçlendiriliyor. Orman suçlarına veya tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik denetim ve cezaların kapsamı genişletiliyor.