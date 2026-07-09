Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Artık iki ayrı süreçle uğraşmak yok

Böylece, değer kaybı hesaplaması, hasardan bağımsız ikinci bir süreç olmaktan çıkmış oldu. Teknik incelemeye dayanan hasar tespiti ile bütünleşik bir ekspertiz sürecine dönüştü. Hak sahipleri ayrı bir başvuru yapmayacak, tazminata daha hızlı ulaşacak. Yeni uygulamayla birlikte eksper ataması yapılan dosyalarda hak sahiplerinin ayrıca değer kaybı tazminatı için yeni bir başvuru yapmalarına gerek kalmamakta. Bu düzenleme; işlem sürelerini kısaltacak, gereksiz başvuruları ortadan kaldıracak ve uyuşmazlıkların önemli ölçüde azalmasına katkı sağlayacak."