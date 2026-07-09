Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Artık iki ayrı süreçle uğraşmak yok

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarını en aza indirmek ve tazminat süreçlerini daha adil, hızlı ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla önemli bir eylem planını hayata geçirdi. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme doğrultusunda, araçlarda meydana gelen değer kaybı tazminatlarının hesaplanması artık hasar ekspertiz sürecinin doğrudan bir parçası haline geldi.
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Yeni düzenlemeyle trafik sigortasında değer kaybı tazminatı, hasar tespitiyle birlikte aynı dosyada hesaplanacak. Hak sahiplerinin değer kaybı için ayrı bir süreç başlatma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama, uyuşmazlıkları azaltarak tazminat sürecini hızlandıracak.Kaynak: İHA
Yeni sistemle birlikte, sigorta eksperleri tarafından araç üzerinde yapılan teknik incelemelerde sadece hasar tutarı belirlenmeyecek; aynı zamanda araçta oluşan değer kaybı da "gerçek zarar" ilkesi esas alınarak aynı dosya içinde raporlanacak. Bu sayede hak sahipleri, değer kaybı tazminatı alabilmek için ikinci bir bürokratik süreçle uğraşmak zorunda kalmayacak, zararlar daha şeffaf ve kısa sürede karşılanacak.
Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, bu adımın sadece teknik bir mevzuat değişikliği olmadığını vurguladı. Erdem, sistemin hak sahiplerinin gerçek zararlarını adil, objektif ve hızlı şekilde karşılamayı amaçlayan büyük bir dönüşüm olduğunu belirtti.
Uzun yıllardır değer kaybı hesaplamalarında farklı yöntemlerin kullanılmasının tazminat tutarlarında tutarsızlıklara ve çok sayıda hukuki uyuşmazlığa yol açtığına dikkat çeken Erdem, yeni dönemle birlikte tüm eksperler arasında uygulama birliğinin sağlandığını ifade etti.
Yeni sistemin işleyişine dair detayları paylaşan Erdem, şu bilgileri verdi:
“Aynı nitelikteki hasarlar için farklı sonuçlar doğmasına neden olan uygulama farklılıkları ve benzer dosyalarda farklı tazminat tutarlarının ortaya çıkması önemli ölçüde engellendi. Hasar ve değer kaybı aynı anda hesaplanacak. Yeni sistem kapsamında sigorta eksperi; aracın fiziksel hasarını, onarım yöntemini, değişen ve onarılan parçaları, önceki hasar durumunu, aracın genel teknik özelliklerini yerinde inceleyerek hasar raporunu düzenleyecek ve aynı süreç içerisinde araçta oluşan değer kaybını da hesaplayacak.
Böylece, değer kaybı hesaplaması, hasardan bağımsız ikinci bir süreç olmaktan çıkmış oldu. Teknik incelemeye dayanan hasar tespiti ile bütünleşik bir ekspertiz sürecine dönüştü. Hak sahipleri ayrı bir başvuru yapmayacak, tazminata daha hızlı ulaşacak. Yeni uygulamayla birlikte eksper ataması yapılan dosyalarda hak sahiplerinin ayrıca değer kaybı tazminatı için yeni bir başvuru yapmalarına gerek kalmamakta. Bu düzenleme; işlem sürelerini kısaltacak, gereksiz başvuruları ortadan kaldıracak ve uyuşmazlıkların önemli ölçüde azalmasına katkı sağlayacak."
Sürecin ülke genelinde tek bir standartla yürütülmesi için kapsamlı teknik çalışmalar yaptıklarını belirten Erdem; gerçek zarar ilkesinin uygulanma kriterleri, değer kaybı hesaplama yöntemleri ve raporlama standartları gibi objektif verilerin tüm eksperlere duyurulduğunu ve gerekli mesleki eğitimlerin tamamlandığını ekledi.
Erdem, 2026 yılı uygulamalarına göre sürücünün aracında 40 bin lirayı aşan trafik sigortası hasarlarında sigorta şirketlerinin eksper görevlendirmesinin zorunlu olduğunu anımsattı. Bu limitin altında kalan hasar dosyalarında ise hak sahiplerinin talebi üzerine sigorta şirketinin bir gün içinde eksper ataması yapıp yapmayacağına karar verdiğini ifade etti.
Son olarak vatandaşları dolandırıcılık risklerine karşı uyaran TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hiçbir sigorta eksperi; telefonla arayarak değer kaybı tahsil edeceğini söylemez"
Vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyaran Erdem, "Hiçbir sigorta eksperi; telefonla arayarak değer kaybı tahsil edeceğini söylemez, vekaletname istemez, dava açılması için yönlendirme yapmaz ve tazminat tahsil edeceğini vaat etmez.
Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri ve gerekli durumlarda ilgili resmi mercilere başvurmalarını önemli hatırlatmak isterim."
Erdem, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin, tüm süreçleri SEDDK ile tam bir uyum içerisinde yönetmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.