Hizmet sektöründe görev yapan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir hukuk kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından alındı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan bahşiş kararı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, restoranlarda toplanan ortak bahşişlerden diğer personele yapılan aktarımların ücret kesintisi sayılmayacağına hükmetti. Karara göre çalışanların gerçek bahşiş hakkı, bu havuz dağıtımından sonra kalan tutar olacak.Kaynak: İHA
Yüksek Mahkeme; müşterilerden toplanan bahşiş tutarından bahşiş hakkı bulunmayan personele pay aktarılması amacıyla gerçekleştirilen kesintilerin, işçi ücretinden yapılan bir kesinti niteliği taşımadığı yolunda hüküm kurdu.
Söz konusu uyuşmazlık, uzun süre görev yaptığı restorandaki ortak bahşiş dağıtım modeline itiraz eden kıdemli bir garsonun, hak ettiği ücretlerin ödenmediğini belirterek işinden ayrılmasıyla başladı.
İş akdini haklı gerekçeyle feshettiğini öne süren çalışan; kıdem tazminatı, fazla çalışma alacağı, check ücreti, ulusal bayram ile genel tatil alacakları ve yıllık izin ücretlerinin tahsili talebiyle İş Mahkemesi’ne başvurdu.
Davalı işveren ise çalışanın asgari ücretle istihdam edildiğini, hak kazandığı tutarların bordroya işlenerek ödendiğini ve aylık kazancından check ücreti adı altında herhangi bir kesintinin yapılmadığını ifade ederek davanın reddini savundu.
İş Mahkemesi, feshin haklı sebebe dayandığına karar vererek garsonun fazla mesai ile bayram ve tatil alacaklarının bulunduğunu saptadı.
Tanıklıklar doğrultusunda, bakılan masa başına 20 TL tutarında kesinti yapıldığı kabul edilerek check ücreti hesaplaması gerçekleştirildi ve ödenen primler düşülerek dava kısmen kabul edildi.
İşverenin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf talebini esastan reddetti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ilk derece ve istinaf kararlarını bozdu.
Kararda; işletmede sunulan hizmet karşılığı alınan bahşişlerden masa başına belirlenen tutarın bir havuzda toplandığı ve bahşiş almayan diğer çalışanlara aktarıldığı kaydedildi.
Yüksek Mahkeme değerlendirmesinde, bahşişten yararlanma usulünün bu şekilde belirlendiği durumlarda işçinin kazancından haksız bir kesinti yapıldığından söz edilemeyeceğini bildirdi.
Çalışanın hak ettiği gerçek bahşişin bu ayırımdan sonra kalan miktar olduğuna dikkat çekildi.
Ayrıca garsonun bahşiş almadığı dönemlerde de sabitleşmiş kesinti yapıldığı iddiasının, ispat yükümlülüğü kendisine ait olmasına rağmen somut verilerle kanıtlanamadığı vurgulandı.
Bu çerçevede, check ücreti talebinin reddedilmesi gerekirken kabul edilmesinin hatalı olduğu karara bağlandı.