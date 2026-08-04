Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren emsal bir karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, işverenin ekonomik gerekçeyle yaptığı ücret indirimi teklifini yazılı olarak kabul eden işçinin, daha sonra eksik ücret ve tazminat talebiyle dava açamayacağına hükmetti.