Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, ekonomik gerekçeyle ücret indirimi teklifini yazılı olarak kabul eden işçinin daha sonra eksik ücret ve tazminat talep edemeyeceğine hükmetti. Emsal niteliğindeki karar, çalışma hayatında ücret indirimi ve işçi-işveren ilişkileri açısından dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 1

Çalışma hayatını yakından ilgilendiren emsal bir karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, işverenin ekonomik gerekçeyle yaptığı ücret indirimi teklifini yazılı olarak kabul eden işçinin, daha sonra eksik ücret ve tazminat talebiyle dava açamayacağına hükmetti.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 2

Kararda, işçinin kendi iradesiyle imzaladığı muvafakat belgesinin bağlayıcı olduğu, sonradan yapılan itirazın ise dürüstlük kuralına aykırı olduğu vurgulandı.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 3

ÜCRET İNDİRİMİ TEKLİFİNİ KABUL ETTİ, ARDINDAN DAVA AÇTI

Karara konu olayda, bir inşaat şirketinde kaynakçı olarak çalışan işçi, iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek İş Mahkemesi'ne başvurdu.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 4

İşçi; ücretinin düşük gösterildiğini, fazla mesai yaptığını, ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştırıldığını, izinlerinin kullandırılmadığını öne sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile çeşitli işçilik alacaklarını talep etti.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 5

İşveren ise iş sözleşmesinin işçinin işe dönmek istememesi nedeniyle sona erdiğini, tüm haklarının ödendiğini savunarak davanın reddini istedi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 6

İŞÇİDEN ÜCRET İNDİRİMİ İÇİN YAZILI ONAY ALINDI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin ekonomik nedenlerle çalışma şartlarında değişikliğe gitmek istediğini yazılı olarak işçiye bildirdiğini belirledi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 7

Kararda, işçiye ücret indiriminin kabul edilip edilmediğinin 6 iş günü içinde yazılı olarak bildirilmesinin istendiği, işçinin ise aynı gün kendi el yazısıyla hazırladığı dilekçeyle bu değişikliği kabul ettiğinin dosya kapsamıyla sabit olduğu ifade edildi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 8

YARGITAY: SONRADAN İTİRAZ ETMEK DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI

Yargıtay, tarafların yeni ücret üzerinden çalışmaya devam etme konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığını belirterek, işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra eksik ücret ve tazminat talep etmesini dürüstlük kuralına aykırı buldu.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 9

Kararda ayrıca, işçinin iradesinin baskı altında alındığı yönündeki iddiaların da usulüne uygun şekilde ispatlanamadığına dikkat çekildi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 10

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Yüksek Mahkeme, işçinin imzaladığı muvafakat belgesinin hukuken geçerli olduğuna hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçinin maaş oyununda Yargıtay son noktayı koydu - Resim: 11

Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararı, özellikle işverenin çalışma şartlarında yaptığı yazılı değişiklikleri kabul eden işçilerin sonradan aynı gerekçeyle ücret farkı veya tazminat talep edip edemeyeceği konusunda önemli bir içtihat olarak değerlendiriliyor.

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