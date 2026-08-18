İşini kaybeden çalışanların belirli şartlarla yararlanabildiği işsizlik ödeneğinde başvuru tarihine dikkat etmek gerekiyor. İş sözleşmesi sona eren çalışanların, hak kaybı yaşamamak için yasal süre içerisinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 30 günlük süreyi aşanın maaşından kesinti yapılacak
İşsiz kalan çalışanların maddi güvencelerinden biri olan işsizlik ödeneğinde kritik bir süre bulunuyor. Başvuruyu geciktirenler, şartları taşısalar bile hak ettikleri ödeneğin bir bölümünü kaybedebiliyor. İşte bilinmesi gereken ayrıntılar...Kaynak: Diğer
BAŞVURU İÇİN 30 GÜN SÜRE VAR
İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında iş sözleşmesi sona eren kişinin, feshi takip eden günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.
Başvuru şahsen veya elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Vekâletname ile avukat ya da üçüncü kişiler üzerinden yapılan başvurular ise kabul edilmiyor.
GEÇ KALINAN GÜNLER HAKTAN DÜŞÜYOR
30 günlük sürenin mücbir bir sebep olmadan geçirilmesi durumunda işsizlik ödeneği tamamen yanmıyor. Ancak gecikilen süre, kişinin toplam ödenek hakkından düşülüyor.
Dolayısıyla başvurunun zamanında yapılmaması, alınabilecek toplam işsizlik maaşının azalmasına yol açabiliyor.
15 GÜNLÜK GECİKME NASIL HESAPLANIYOR?
Örneğin 300 gün işsizlik ödeneği alma hakkına sahip bir çalışan, işten ayrıldıktan 45 gün sonra başvuru yaparsa 30 günlük yasal süreyi 15 gün aşmış oluyor.
Geçerli bir mazereti bulunmaması halinde bu 15 gün toplam süreden düşülüyor ve çalışan 300 gün yerine 285 gün ödenek alabiliyor.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR?
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor.
Ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartları aranıyor.
KAÇ AY MAAŞ ÖDENİYOR?
İşsizlik maaşının kaç ay alınacağı ödenen prim gününe göre değişiyor.
Son 3 yılda 600 gün primi bulunanlara 6 ay, 900 gün primi bulunanlara 8 ay, 1080 gün primi bulunanlara ise 10 ay boyunca işsizlik ödeneği veriliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
Ödeneğin miktarı, çalışanın son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı üzerinden belirleniyor.
Ancak hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.
MAAŞLARA GÖRE ÖDENECEK TUTAR
Aktarılan hesaplamaya göre son dört ay asgari ücretle çalışan bir kişinin işsizlik ödeneği 13 bin 111,72 TL seviyesinde bulunuyor.
Son dört aylık ortalama brüt kazancı 55 bin TL olan çalışan için 21 bin 833,02 TL, 66 bin 60 TL ve üzerinde olanlar için ise tavan tutar olan 26 bin 223,44 TL ödeme öngörülüyor.
BU DURUMLARDA GECİKME HAK KAYBINA YOL AÇMIYOR
Bazı mücbir sebepler nedeniyle başvurunun gecikmesi halinde geçen süre hak sahipliğinden düşülmeyebiliyor.
Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşin vefatı, doktor raporuyla belgelenen hastalık, deprem, yangın ve sel gibi afetler ile ulaşımın imkânsız hale gelmesi bunlar arasında yer alıyor. Askerlik, gözaltı, tutukluluk, karantina ve işe iade davası süreçleri de belirli koşullarda geçerli mazeret kabul edilebiliyor.
SAĞLIK PRİMLERİ DE KARŞILANIYOR
İşsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırıldığı ve ödemelerin her ayın 5'inde yapıldığı belirtiliyor.
Ödenek alınan dönem boyunca hak sahibinin Genel Sağlık Sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanıyor. Böylece işsiz kalan çalışan, ödenek aldığı dönemde sağlık güvencesinden de yararlanmaya devam ediyor.