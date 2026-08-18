Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 30 günlük süreyi aşanın maaşından kesinti yapılacak

MAAŞLARA GÖRE ÖDENECEK TUTAR

Aktarılan hesaplamaya göre son dört ay asgari ücretle çalışan bir kişinin işsizlik ödeneği 13 bin 111,72 TL seviyesinde bulunuyor.

Son dört aylık ortalama brüt kazancı 55 bin TL olan çalışan için 21 bin 833,02 TL, 66 bin 60 TL ve üzerinde olanlar için ise tavan tutar olan 26 bin 223,44 TL ödeme öngörülüyor.