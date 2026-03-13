Glokom, göz içi basıncının yükselmesiyle görme sinirinde kalıcı hasara yol açan ciddi bir göz hastalığıdır. Dünya Glokom Haftası (8-14 Mart) dolayısıyla açıklamalarda bulunan Op. Dr. Metin Süleymanzade, hastalığın genellikle belirti vermeden ilerlediğini vurguladı.
Milyonlar kişi farkında değil: Glokom sessizce görme kaybına yol açıyor
Glokom sinsi ilerler ve belirti vermeden görme kaybına yol açabilir. Op. Dr. Metin Süleymanzade, 40 yaş üstü ve risk grubundakilerin düzenli göz muayenesiyle erken teşhisin kalıcı körlüğü önleyebileceğini vurguladı.Derleyen: Dilek Taşdemir
"FARK EDENE KADAR HASTALIK İLERLEMİŞ OLUYOR"
Süleymanzade, “Sinsi ilerleyen glokom, görme kaybına neden olabilir. Hastalar çoğu zaman görme alanındaki kaybı fark edene kadar hastalık ilerlemiş oluyor. Bu nedenle düzenli göz kontrolleri, erken teşhis açısından büyük önem taşıyor.” uyarısında bulundu.
ERKEN TEŞHİS İÇİN RUTİN KONTROLLER ŞART
Glokomun genellikle yavaş seyrettiğini belirten uzman, hastalığın çoğunlukla rutin göz muayenelerinde göz içi basıncı ölçümüyle tespit edildiğini ifade etti. Erken tanı konulduğunda görme kaybının büyük oranda önlenebildiğini vurguladı.
KİMLER RİİSK ALTINDA?
Op. Dr. Metin Süleymanzade, glokom riskinin bazı gruplarda daha yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“Ailesinde glokom öyküsü bulunanlar, 40 yaş üzerindeki bireyler ve kronik hastalığı olan kişiler risk grubunda yer alıyor. Bu nedenle bu kişilerin düzenli olarak göz muayenesi yaptırması gerekir."
TEDAVİYLE İLERLEME YAVAŞLATILABİLİYOR
Glokomun tamamen ortadan kaldırılamadığını ancak erken teşhisle kontrol altına alınabildiğini kaydeden Süleymanzade, “Göz damlaları, lazer uygulamaları ve cerrahi yöntemlerle göz içi basıncı kontrol altına alınabilir. Bu sayede görme sinirinde oluşabilecek hasarın ilerlemesi önemli ölçüde yavaşlatılabilir.” dedi.
ŞİKAYET VARSA HEMEN DOKTORA
Görme alanında daralma, bulanık görme ya da gözlerde basınç hissi gibi belirtiler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.