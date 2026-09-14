Suriye Eğitim Bakanlığı'nı aldığı karar doğrultusunda okullarda artık Türkçe eğitimi verilmeyecek. Seçmeli dil eğitimi olarak Fransa öğretilecek.
Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı
Suriye'nin okullarda Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasını yasaklaması kararı sonrası, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı eğitim harcamaları yeniden gündeme geldi.Aykut Metehan
İY Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Suriye hükümetinin aldığı bu kararı eleştirdi.
Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı eğitim yatırımlarını hatırlatan Çömez, Suriye'de Türkçe'nin müfredattan kaldırılması hakkında şunları söyle:
➖Suriye’de 3.5 milyon Türkmen var, 2 milyonu asimile edildiği için artık Türkçe konuşamıyor.
➖1.5 milyon Türkmen ise hâlâ Türkçe konuşuyor.
➖Ancak Suriye Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim yılında seçmeli ders olarak okutulan Türkçe dersini müfredattan çıkardı ve yerine Fransızca dersi getirdi.
➖Türkiye, geçtiğimiz yıllarda vergilerimizden toplanan milyarlarca lirayı Suriye için harcadı ve bu parayla Suriye’de tam 825 okul inşa etti.
➖İşte bu okullarda artık Türkçe okutulması, öğretilmesi yasak, yerine Fransızca öğretilecek.
➖Kime sorsanız dünya lideriyiz, Suriye fatihiyiz!