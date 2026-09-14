Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı

Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı

Suriye'nin okullarda Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasını yasaklaması kararı sonrası, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı eğitim harcamaları yeniden gündeme geldi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 1

Suriye Eğitim Bakanlığı'nı aldığı karar doğrultusunda okullarda artık Türkçe eğitimi verilmeyecek. Seçmeli dil eğitimi olarak Fransa öğretilecek.

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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 2

İY Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Suriye hükümetinin aldığı bu kararı eleştirdi.

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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 3

Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı eğitim yatırımlarını hatırlatan Çömez, Suriye'de Türkçe'nin müfredattan kaldırılması hakkında şunları söyle:

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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 4

➖Suriye’de 3.5 milyon Türkmen var, 2 milyonu asimile edildiği için artık Türkçe konuşamıyor.

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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 5

➖1.5 milyon Türkmen ise hâlâ Türkçe konuşuyor.

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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 6

➖Ancak Suriye Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim yılında seçmeli ders olarak okutulan Türkçe dersini müfredattan çıkardı ve yerine Fransızca dersi getirdi.

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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 7

➖Türkiye, geçtiğimiz yıllarda vergilerimizden toplanan milyarlarca lirayı Suriye için harcadı ve bu parayla Suriye’de tam 825 okul inşa etti.

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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 8

➖İşte bu okullarda artık Türkçe okutulması, öğretilmesi yasak, yerine Fransızca öğretilecek.

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Milyarlar harcadık, dilimizi yasakladılar: 825 okulda Türkçe yerine Fransızca kararı - Resim: 9

➖Kime sorsanız dünya lideriyiz, Suriye fatihiyiz!

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