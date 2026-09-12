Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti

Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti

Lüks markaların patronu Bernard Arnault dünyanın en zengin 10 kişisi arasından düştü. Güncellenen sıralamada ilk basamaklar teknoloji şirketi yöneticilerinin kontrolünde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti - Resim: 1

Dünya genelinde yapılan en zenginler listesinde yeni bir güncelleme meydana geldi. Lüks markaların patronu olarak bilinen ünlü iş insanı Bernard Arnault, dünyanın en zengin 10 kişisi arasından düştü.

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Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti - Resim: 2

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre hazırlanan listede, LVMH grubunun sahibi Bernard Arnault 143,0 milyar dolarlık varlığıyla 11. sıraya düştü. Arnault'nun servetinde son bir günde 1,7 milyar dolar, yılbaşından beri ise 64,9 milyar dolarlık düşüş meydana geldi.

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Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti - Resim: 3

LİSTENİN ZİRVESİNE MUSK VAR

Listenin ilk 10 sırasında ağırlıklı olarak teknoloji odaklı şirketlerin kurucu ve yöneticileri yer alıyor.

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Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti - Resim: 4

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk 918,8 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada bulunuyor. Musk'ın serveti son 1 günde 11,2 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise 299,4 milyar dolar artış gösterdi.

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Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti - Resim: 5

Alphabet ortaklarından Larry Page 286,0 milyar dolarlık servetiyle 2. Sırada bulunurken, Amazon kurucusu Jeff Bezos 273,7 milyar dolarla 3. sırada, Sergey Brin ise 266,0 milyar dolarla 4. sırada yer alıyor.

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Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti - Resim: 6

DÜNYANIN EN ZENGİN 15 İSMİ

1. Elon Musk: 918,8 milyar dolar (Son 1 gün: +11,2 milyar dolar | YTD: +299,4 milyar dolar)

2. Larry Page: 286,0 milyar dolar (Son 1 gün: +1,4 milyar dolar | YTD: +17,0 milyar dolar)

3. Jeff Bezos: 273,7 milyar dolar (Son 1 gün: -649,3 milyon dolar | YTD: +20,4 milyar dolar)

4. Sergey Brin: 266,0 milyar dolar (Son 1 gün: +1,3 milyar dolar | YTD: +15,9 milyar dolar)

5. Michael Dell: 244,6 milyar dolar (Son 1 gün: -9,3 milyar dolar | YTD: +104,7 milyar dolar)

6. Mark Zuckerberg: 228,7 milyar dolar (Son 1 gün: -3,2 milyar dolar | YTD: -4,5 milyar dolar)

7. Larry Ellison: 207,5 milyar dolar (Son 1 gün: -8,8 milyar dolar | YTD: -39,8 milyar dolar)

8. Jensen Huang: 180,9 milyar dolar (Son 1 gün: -4,3 milyar dolar | YTD: +26,4 milyar dolar)

9. Steve Ballmer: 172,2 milyar dolar (Son 1 gün: +408,0 milyon dolar | YTD: +3,8 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti - Resim: 7

10. Warren Buffett: 144,2 milyar dolar (Son 1 gün: +88,5 milyon dolar | YTD: -7,2 milyar dolar)

11. Bernard Arnault: 143,0 milyar dolar (Son 1 gün: -1,7 milyar dolar | YTD: -64,9 milyar dolar)

12. Jim Walton: 135,5 milyar dolar (Son 1 gün: -300,3 milyon dolar | YTD: -743,6 milyon dolar)

13. Amancio Ortega: 133,0 milyar dolar (Son 1 gün: -156,5 milyon dolar | YTD: -3,0 milyar dolar)

14. Rob Walton: 132,9 milyar dolar (Son 1 gün: -268,8 milyon dolar | YTD: -731,2 milyon dolar)

15. Alice Walton: 131,7 milyar dolar (Son 1 gün: -289,6 milyon dolar | YTD: -1,2 milyar dolar)

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