Milyarderler listesi değişti: Dünyaca ünlü isim servetini kaybetti

DÜNYANIN EN ZENGİN 15 İSMİ

1. Elon Musk: 918,8 milyar dolar (Son 1 gün: +11,2 milyar dolar | YTD: +299,4 milyar dolar)

2. Larry Page: 286,0 milyar dolar (Son 1 gün: +1,4 milyar dolar | YTD: +17,0 milyar dolar)

3. Jeff Bezos: 273,7 milyar dolar (Son 1 gün: -649,3 milyon dolar | YTD: +20,4 milyar dolar)

4. Sergey Brin: 266,0 milyar dolar (Son 1 gün: +1,3 milyar dolar | YTD: +15,9 milyar dolar)

5. Michael Dell: 244,6 milyar dolar (Son 1 gün: -9,3 milyar dolar | YTD: +104,7 milyar dolar)

6. Mark Zuckerberg: 228,7 milyar dolar (Son 1 gün: -3,2 milyar dolar | YTD: -4,5 milyar dolar)

7. Larry Ellison: 207,5 milyar dolar (Son 1 gün: -8,8 milyar dolar | YTD: -39,8 milyar dolar)

8. Jensen Huang: 180,9 milyar dolar (Son 1 gün: -4,3 milyar dolar | YTD: +26,4 milyar dolar)

9. Steve Ballmer: 172,2 milyar dolar (Son 1 gün: +408,0 milyon dolar | YTD: +3,8 milyar dolar)