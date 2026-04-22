Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye adına bir madalya daha geldi. Milli halterci Kaan Kahriman, erkekler 79 kiloda gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

KOPARMADA GÜMÜŞ MADALYA

Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonda podyuma çıkan Kaan Kahriman, koparmada kaldırdığı 156 kiloluk dereceyle ikinci sırayı aldı ve gümüş madalya kazandı.

SİLKMEDE BEŞİNCİ OLDU

Kahriman, silkme disiplininde ise 181 kilo kaldırdı. Bu sonuçla beşinci sırada yer alan milli sporcu, toplam klasmanda da üst sıralar için mücadelesini sürdürdü.

TOPLAMDA DÖRDÜNCÜ SIRA

Koparma ve silkmedeki derecelerinin ardından toplamda 337 kiloya ulaşan Kaan Kahriman, şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.