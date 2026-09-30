Midelerinde taşıdılar, kargoyla yolladılar: Zehir tacirlerinin 'pes' dedirten oyunu bozuldu

Adreslerde; 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram esrar, 134,73 gram kannabinoid, çok sayıda sentetik ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit (TL, avro ve İran riyali) ele geçirildi. Suç unsuru maddelere adli makamlara sunulmak üzere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin, emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.