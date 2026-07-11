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Kaynak: İHA

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlit programı kapsamında vatandaşlara pilav ikram edildi. İkramın ardından bazı katılımcılar mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Tekirdağ’daki çeşitli hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından sağlık ekipleri ve ilgili kurum inceleme başlatırken, gıda zehirlenmesinin nedeninin belirlenebilmesi amacıyla ikram edilen pilavdan numune alınarak laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.