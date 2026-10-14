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Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekiplerinin giriş yaptı. Kayyum ekibi kanal yönetimine atandı. Ekip, kararı yönetime bildirdi.

YAVAŞ: HALKIN HABER ALMA HAKKINA YÖNELİK AÇIK BİR MÜDAHALEDİR

Olaya dair ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk tepki geldi. Yavaş paylaşımın şu ifadeleri kullandı:

"2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.” Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!"