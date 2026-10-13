Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika uyarı raporuna göre, Marmara Bölgesi'nin doğusu için kritik saatler kapıda. Yarından itibaren bölge genelinde etkisini artırması beklenen şiddetli, gök gürültülü sağanak yağışlar için kırmızı kod ile alarm seviyesi yükseltildi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Yarın için plan yapan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen verileri araştırmaya devam ediyor. Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı geldi.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 14 Ekim 2026 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan hava dalgası, özellikle bazı noktalarda felaket riskini beraberinde getiriyor.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika acil uyarı raporu, Marmara Bölgesi için tehlike çanlarının çaldığını gösterdi.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarı yapıldı.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Meteoroloji kırmızı kod alarmı geldi. Beklenen yağış miktarları illere göre şöyle sıralanıyor:

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

İstanbul: Kent genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Avrupa Yakası’nın batısında ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Bursa: Öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) yağış alacak.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Yalova, Kocaeli ve Sakarya: En tehlikeli hat olarak dikkat çeken bu üç ilde yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) seviyesine ulaşması öngörülüyor.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

UZMANLARDAN ACİL UYARI: TEDBİRİNİZİ ALMADAN EVDEN ÇIKMAYIN

Çarşamba sabah saatlerinden perşembe gece yarısına kadar sürmesi beklenen bu gök gürültülü, şiddetli yağış dalgasıyla birlikte; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, fırtına ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Yetkililer, şiddetli sağanak nedeniyle ani su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları acilen tedbir almaya çağırdı.

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Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11
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