Yarın için plan yapan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen verileri araştırmaya devam ediyor. Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı geldi.
Meteoroloji'den kırmızı kod alarmı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika uyarı raporuna göre, Marmara Bölgesi'nin doğusu için kritik saatler kapıda. Yarından itibaren bölge genelinde etkisini artırması beklenen şiddetli, gök gürültülü sağanak yağışlar için kırmızı kod ile alarm seviyesi yükseltildi.Dilek Taşdemir
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 14 Ekim 2026 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan hava dalgası, özellikle bazı noktalarda felaket riskini beraberinde getiriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika acil uyarı raporu, Marmara Bölgesi için tehlike çanlarının çaldığını gösterdi.
Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarı yapıldı.
Meteoroloji kırmızı kod alarmı geldi. Beklenen yağış miktarları illere göre şöyle sıralanıyor:
İstanbul: Kent genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Avrupa Yakası’nın batısında ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak bekleniyor.
Bursa: Öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) yağış alacak.
Yalova, Kocaeli ve Sakarya: En tehlikeli hat olarak dikkat çeken bu üç ilde yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) seviyesine ulaşması öngörülüyor.
UZMANLARDAN ACİL UYARI: TEDBİRİNİZİ ALMADAN EVDEN ÇIKMAYIN
Çarşamba sabah saatlerinden perşembe gece yarısına kadar sürmesi beklenen bu gök gürültülü, şiddetli yağış dalgasıyla birlikte; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, fırtına ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Yetkililer, şiddetli sağanak nedeniyle ani su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları acilen tedbir almaya çağırdı.