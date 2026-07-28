Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak ve hızı saatte 75 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına nedeniyle yetkilileri ve vatandaşları aksamalara karşı uyardı.

Kaynak: İHA
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Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi'ni kapsayan kritik bir meteorolojik değerlendirme yayımladı.

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Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor - Resim: 2

Yapılan son tahminlere göre, bölgede rüzgarın 29 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinden itibaren kuzey ile kuzeybatı yönlerinden kuvvetlenmesi bekleniyor.

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Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor - Resim: 3

Rüzgarın 6 ila 8 kuvvete ulaşarak saatte 50 ile 75 kilometre hızla esen şiddetli fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

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Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor - Resim: 4

Yetkililer tarafından paylaşılan takvime göre olumsuz hava koşullarının etkisi 29 Temmuz çarşamba, saat 12.00 ile 1 Ağustos cumartesi, saat 17.00 arasında sürecek.

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Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor - Resim: 5

Söz konusu fırtınanın 1 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra etkisini hafifleterek bölgeyi terk etmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor - Resim: 6

Meteoroloji uzmanları, günlerce sürmesi beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle özellikle deniz ulaşımında ciddi aksaklıklar yaşanabileceğine dikkat çekti.

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Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor - Resim: 7

Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla denizcilerin, bölgedeki vatandaşların ve ilgili tüm kurumların teyakkuzda ve tedbirli olmaları istendi.

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