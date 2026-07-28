Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi'ni kapsayan kritik bir meteorolojik değerlendirme yayımladı.
Meteoroloji gün ve saat verdi: Şiddetli fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak ve hızı saatte 75 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına nedeniyle yetkilileri ve vatandaşları aksamalara karşı uyardı.Kaynak: İHA
Yapılan son tahminlere göre, bölgede rüzgarın 29 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinden itibaren kuzey ile kuzeybatı yönlerinden kuvvetlenmesi bekleniyor.
Rüzgarın 6 ila 8 kuvvete ulaşarak saatte 50 ile 75 kilometre hızla esen şiddetli fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
Yetkililer tarafından paylaşılan takvime göre olumsuz hava koşullarının etkisi 29 Temmuz çarşamba, saat 12.00 ile 1 Ağustos cumartesi, saat 17.00 arasında sürecek.
Söz konusu fırtınanın 1 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra etkisini hafifleterek bölgeyi terk etmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanları, günlerce sürmesi beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle özellikle deniz ulaşımında ciddi aksaklıklar yaşanabileceğine dikkat çekti.
Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla denizcilerin, bölgedeki vatandaşların ve ilgili tüm kurumların teyakkuzda ve tedbirli olmaları istendi.