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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (3 Eylül 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; 4 Eylül Cuma günü yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (3 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (3 Eylül 2026) - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Ülke genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (3 Eylül 2026) - Resim: 3

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yarın (Cuma) Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (3 Eylül 2026) - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yarın (Cuma) Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunsı istendi.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (3 Eylül 2026) - Resim: 5

BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; 4 Eylül Cuma günü yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (3 Eylül 2026) - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (3 Eylül 2026) - Resim: 7

Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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