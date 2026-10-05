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Anasayfa Gündem Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Ekim Salı günü ile ilgili son hava tahmin raporunu paylaştı. Türkiye’de sağanak yağış görülecek ilçeler belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, batı bölgelerde ve Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kuşağındaki bazı illerde ve ilçelerde yağışlar meydana gelecek.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 2

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER VE İLÇE İLÇE DETAYLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 3

Mardin, Batman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 4

Akdeniz Bölgesi’nde ise, Antalya kent merkezinde bulutlu bir hava öngörülürken; Kaş, Finike, Kumluca, Demre, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 5

Öte yandan Mersin, Osmaniye, Hatay ve Isparta genelinde de yağış geçişleri meydana gelecek.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 6

İç Anadolu Bölgesi’nde Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile Konya’nın batı ilçelerinde gün içinde yerel sağanak yağışlar görülecek.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 7

Karadeniz Bölgesi’nde ise Doğu Karadeniz kıyı hattı başta olmak üzere Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor - Resim: 8

SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI UYARI

Yetkililer, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar sebebiyle oluşabilecek aniden gelişen sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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