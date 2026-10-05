Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, batı bölgelerde ve Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kuşağındaki bazı illerde ve ilçelerde yağışlar meydana gelecek.