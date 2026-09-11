Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik

Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu. Üzerindeki imzalar yenilenen banknotların boyutları, tasarımları ve diğer özellikleri değişmedi.

Kaynak: Diğer
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Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafında yapılan açıklama ile imzaları güncellenen 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren dolaşıma çıkarıldığı duyuruldu.

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Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik - Resim: 2

Dünya gazetesinin haberine göre, 1211 sayılı Kanun'un verdiği yetki kapsamında tedavüle sunulan banknotlar, E9 Emisyon Grubu'nun 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL kupürlerinden oluşuyor.

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Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik - Resim: 3

Yeni tertiplerin her ikisinde de TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın imzası var.

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Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik - Resim: 4

Karahan'ın imzasına 50 TL'de Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın, 5 TL'de ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzası eşlik ediyor.

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Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik - Resim: 5

TCMB, yeni banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklikte bulunulmadığını ve önceki tertiplerin de dolaşımda kalacağını duyurdu.

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Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik - Resim: 6

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

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Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik - Resim: 7

"Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

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Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik - Resim: 8

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir."

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