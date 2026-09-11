Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafında yapılan açıklama ile imzaları güncellenen 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren dolaşıma çıkarıldığı duyuruldu.
Merkez Bankası açıkladı: 5 ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu. Üzerindeki imzalar yenilenen banknotların boyutları, tasarımları ve diğer özellikleri değişmedi.Kaynak: Diğer
Dünya gazetesinin haberine göre, 1211 sayılı Kanun'un verdiği yetki kapsamında tedavüle sunulan banknotlar, E9 Emisyon Grubu'nun 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL kupürlerinden oluşuyor.
Yeni tertiplerin her ikisinde de TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın imzası var.
Karahan'ın imzasına 50 TL'de Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın, 5 TL'de ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzası eşlik ediyor.
TCMB, yeni banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklikte bulunulmadığını ve önceki tertiplerin de dolaşımda kalacağını duyurdu.
Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.
Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir."