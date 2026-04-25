Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’de oynayan milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi’nde art arda ikinci kez şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.

Deneyimli savunmacı, bu akşam Al Ahli ile Japonya ekibi Machida Zelvia arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde AA’ya değerlendirmelerde bulundu.

Final heyecanını yaşadığını belirten Merih Demiral, bu organizasyonda üst üste ikinci kez finale yükselmenin kendileri adına önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

28 yaşındaki futbolcu, elde edilen başarının yalnızca kulüp açısından değil, Suudi Arabistan futbolu adına da değer taşıdığını vurgulayarak, bu seviyede istikrarlı sonuçlar alınmasının doğru bir süreç izlendiğini gösterdiğini aktardı.

Kupayı kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten milli oyuncu, takım olarak yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve taraftar desteğiyle hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Merih Demiral, geçtiğimiz sezon da Asya Şampiyonlar Ligi finalinde yer almış ve ilk final deneyiminde şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu unvanını kazanmıştı.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda oynanacak final mücadelesi saat 19.15’te başlayacak.