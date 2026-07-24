Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu

Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Çin pazarına özel tasarladığı elektrikli CLA L modelinin üretimini düşük satış rakamları sebebiyle askıya aldı. Gelişmiş donanımına rağmen altı ayda yalnızca 627 adet satan elektrikli CLA L, yerel rekabet karşısında beklentilerin gerisinde kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu - Resim: 1

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in Çin piyasasına özel olarak tasarladığı elektrikli CLA L modeli, hedeflenen satış başarısını yakalayamadı ve üretim bandından çekildi. Şirketin Doğu pazarındaki elektrikli araç hamlesinin önemli bir parçası olarak görülen araç, talep yetersizliği nedeniyle başarısız bir süreç geçirdi.

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Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu - Resim: 2

2026'nın ilk altı aylık dönemine ait veriler, modelin yaşadığı talep krizini açıkça ortaya koyuyor. Yılın ilk yarısı boyunca Çin genelinde yalnızca 627 adet teslim edilebilen modelin aylık dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

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Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu - Resim: 3

Ocak: 35 adet

Şubat: 21 adet

Mart: 358 adet

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Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu - Resim: 4

Nisan: 52 adet

Mayıs: 161 adet

Mart ayında kaydedilen geçici yükselişe rağmen düşüş trendinin devam etmesi, üretimi sonlandırma kararını beraberinde getirdi.

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Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu - Resim: 5

Teknik altyapısı bakımından oldukça gelişmiş özelliklere sahip olan CLA L; yeni MMA platformu, 800 volt mimarisi, MB.OS işletim sistemi ve Seviye 2+ sürüş destek teknolojileriyle donatılmıştı. Çin test standartlarına (CLTC) göre 866 kilometreye varan sürüş menzili ve uzatılmış aks mesafesiyle sunulmasına karşın, bu donanımlar tüketici ilgisini çekmeye yetmedi.

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Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu - Resim: 6

Yaşanan tablonun temelinde Çin otomotiv pazarındaki dönüşüm yer alıyor. Geçmişte Avrupalı üreticileri tercih eden Çinli tüketicilerin, son dönemde BYD, Xiaomi ve Nio gibi yerli teknoloji ile otomotiv şirketlerine yöneldiği belirtiliyor. Bu durum, Avrupalı lüks markaların pazardaki etkinliğini kaybetmesine yol açıyor.

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Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu - Resim: 7

Mercedes-Benz tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da güvenilir otomotiv kaynakları, imalatın Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) fabrikasında durdurulduğunu aktarıyor.

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Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu - Resim: 8

Yaşanan bu gelişmenin, Alman markasının Asya pazarındaki elektrikli araç stratejilerini yeniden yapılandırmasına yol açması bekleniyor.

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