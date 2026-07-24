Mercedes’ten tarihi fiyasko: Çin’e üretim durdu

Teknik altyapısı bakımından oldukça gelişmiş özelliklere sahip olan CLA L; yeni MMA platformu, 800 volt mimarisi, MB.OS işletim sistemi ve Seviye 2+ sürüş destek teknolojileriyle donatılmıştı. Çin test standartlarına (CLTC) göre 866 kilometreye varan sürüş menzili ve uzatılmış aks mesafesiyle sunulmasına karşın, bu donanımlar tüketici ilgisini çekmeye yetmedi.