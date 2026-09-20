Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli model isimlendirmesindeki karmaşayı sonlandırarak EQA'nın yerini alan tamamen elektrikli GLA’nın üretimine start verdi.
Mercedes GLA'nın elektrikli modeli Almanya'da banda indi
Mercedes-Benz, yeni nesil MMA platformu üzerinde yükselen tamamen elektrikli GLA modelinin Almanya'daki Rastatt tesisinde seri üretimine başladı. 657 kilometreye varan menzili ve 320 kW ultra hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken model, Kasım ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor.Haber Merkezi
Almanya’daki Rastatt fabrikasında seri üretimi başlayan modelin ilk teslimatlarının Kasım ayında yapılması planlanıyor. Aracın içten yanmalı ve hibrit motor seçeneklerine sahip versiyonlarının üretimi ise yılın ilerleyen dönemlerinde devreye alınacak.
MMA PLATFORMU İLE 657 KM MENZİL
Markanın yenilikçi modüler mimarisi MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) üzerinde geliştirilen elektrikli GLA, teknik kabiliyetleriyle sınıfında standartları belirliyor.
Versiyon seçeneğine göre 657 kilometreye varan menzil vadeden kompakt SUV, 320 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde şarj molalarını minimuma indiriyor. Temmuz ayındaki küresel lansmanından bu yana sipariş toplayan model, Almanya'da 48.599 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
ÜRETİMDE YAPAY ZEKA VE DİJİTAL İKİZ DÖNEMİ
Mercedes-Benz, Rastatt tesisindeki montaj hatlarında gelişmiş dijital teknolojilerden yararlanıyor. Fabrika; markanın özel MB.OS işletim sistemi, yapay zeka entegrasyonu ve MO360 üretim ekosistemi sayesinde yüksek esneklikle operasyon yürütüyor.
2027 yılı itibarıyla GLA üretimine katkı sağlayacak yan montaj alanlarının modernizasyonunda ise "dijital ikiz" teknolojisi kullanılarak zaman ve maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlandığı aktarıldı.
Aracın elektrikli motor parçaları ile aks sistemleri Stuttgart'taki tesislerden tedarik edilirken, batarya paketlerinin montajı şirketin Saksonya'da bulunan iştiraki Accumotive tarafından gerçekleştiriliyor.