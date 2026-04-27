İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle yargılandığı İBB Davası 8. haftasında devam ediyor. Geçen hafta İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci, SEGBİS'le yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi.

13.07 DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmaya öğle arası verildi. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tahliye olan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a "Geçmiş olsun" diye seslendi. Duruşmaya verilen aranın ardından çapraz sorguya geçilecek.

12.25 NEREDE PARA DOLU BAVULLAR?

Mehmet Pehlivan, geçen hafta yarım kalan savunmasına devam ediyor.

Yandaş medya her türlü karalamayı yaparken mağdurların suç duyuruları bile kabul görmüyor. Savcılığın keyfi ve yasadışı uygulamalarını eleştiren gazetecilerin hedef alındığını, kanallara ağır cezalar kesildiğini, haberlere erişim engelleri getirildiğini gördük. Sayın İmamoğlu’nun, Murat Ongun’un sosyal medya hesapları sırayla kapatıldı.

İktidar medyasının yaklaşık 2 yıllık süreçteki en büyük mesaisi yüzlerce sahte haber üretmek oldu.

Israrla şu soruları sorduk, sormaya da devam edeceğiz: Hani nerede “Florya’da gömülü paralar”?

Nerede “cenaze aracıyla kaçırılan rüşvetler”?

Hani nerede 560 milyar kamu zararı”?

Nerede para dolu bavullar?

Hani nerede dağıtılan iPhone 16 telefonlar, tabletler? ....

Tüm bu haberlerin sahte, yalan olduğu artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek... Gazeteci görünümlü suç ortakları bile süreç boyunca yalan söylediklerini itiraf ettiler...

Amaçları toplumda muhalif siyasetçilerin yozlaşmış olduğuna dair bir fikir yerleştirmektir. Bu mekanizma tüm otokrasilerde bu şekilde işlemektedir.

24 yıldır yaptıklarıyla toplumun zihninde yozlaşma ve yolsuzluk kelimelerinin karşılığı haline gelenler için bu saatten sonra aklanma imkansızdı. Bu nedenle ellerinde olan tek şey muhalif siyasetçilerin de onlardan farkı olmadığını iddia edecek yalanlar uydurmaktı.

12.15 ADEM SOYTEKİN ARTIK GELMEYECEK

Reddi hakim talebini reddeden hakim, itirafçı Adem Soytekin'in savunma sırasının öne çekilmesi talebini kabul etti. Normalde 105. sırada savunma verecek olan Soytekin, Mehmet Pehlivan'ın savunmasının ardından savunma verecek. Mahkeme Başkanı: Adem, dilekçeni değerlendirdik. Savunmanı hazırlarsan Pehlivan’dan sonra seni alacağız sıranı öne çekip. Sonrasında da gelmemen için müzekkere yazacağız.

Hakimin bu sözlerinin ardından Adem Soytekin duruşma salonundan ayrıldı. Soytekin cezaevine geri gönderiliyor.

12.13 REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukatların reddi hakim talebi reddedildi.

12.10 İMAMOĞLU SALONA GELDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ve tutuklular salona getiriliyor.

11.55 REDDİ HAKİM TALEBİ

Avukatlar tahliye talepleri için söz istedi, hakim izin vermedi. Avukatların reddi hakim talebinin ardından duruşmaya talebin değerlendirilmesi için ara verildi. Avukat Uğur Poyraz tutukluluk incelemesi sırasında her sanığın avukatına söz hakkı tanınması için itiraz edince Mahkeme Başkanı ile aralarında tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı tahliye değerlendirmesinin Perşembe günü yapılacağını söyledi.

Avukatların taleplerini devam ettirmesi üzerine mahkeme başkanı, sadece İBB Davası'yla birleştirilen Beyoğlu dosyasının avukatlarına söz vereceğini belirtti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı reddi hakim talebini değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

Uğur Poyraz 'söz hakkı vermeyecekseniz adil yargılama yapmıyorsunuz demektir' dedi. Poyraz, 'Heyetinizi reddediyorum' dedi.

11.10 ADEM SOYTEKİN İÇİN YOĞUN ÖNLEMLER

İBB Davası'nda bu hafta 92 tutuklu hakkında tutukluk değerlendirme yapılacak. Beyoğlu iddianamesinin de İBB Davası'na eklenmesi ile henüz tahliye talebi alınmayan İnan Güney'in de aralarında olduğu 3 kişi var.

ADEM SOYTEKİN İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Geçen haftaki son duruşmada savunmasının öne çekilmesi için dilekçe verilen itirafçı Adem Soytekin, bugün oldukça korumalı şekilde salona getirildi. Soytekin ile diğer tutuklular ile arasında çok sayıda sandalye konuldu.

11.05 İMAMOĞLU ALKIŞLARLA SALONDA

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu alkışlar eşliğinde salona getirildi.

09.55 EKREM BAŞKAN ÇIKANA KADAR BURADAYIM

Aziz İhsan Aktaş Davası kapsamında geçtiğimiz hafta tahliye olan Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bugün davayı takip için Silivri'ye geldi. Aydar, "Ekrem başkanım ve diğer arkadaşlarım çıkana kadar buradayız. Ben arkadaşlarımı bırakıp Adana'ya dönemem. Asfalt dökemem, açılış yapamam. Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edemem!" dedi.