Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son dönemde gündeme gelen hantavirüs vakaları sonrası yeni pandemi riskine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ceyhan, gelecekte yeni bir pandeminin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

TGRT Haber’e konuşan Ceyhan, hantavirüsün Türkiye’de de bilinen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile aynı virüs ailesinde yer aldığını belirtti. Avrupa ve Asya’daki türlerde ölüm oranının yüzde 5 ila 15 arasında değiştiğini ifade eden Ceyhan, Amerika kıtasındaki bazı varyantlarda ise bu oranın yüzde 40’lara kadar çıktığını kaydetti.

“DOLAŞIM VE KALP YETMEZLİĞİYLE ÖLDÜRÜYOR”

Virüsün genellikle kemirgenlerin atıklarıyla bulaştığını belirten Ceyhan, bazı türlerin insandan insana bulaşabildiğine dikkat çekti. Ceyhan, “Avrupa-Asya tarafındaki virüs tipiyle Amerika’daki tamamen farklı. Orada solunum sistemini tutuyor. Dolaşım ve kalp yetmezliğiyle öldürüyor. Ölüm oranı çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ ARTIK OLMAYACAK DİYE BİR ŞEY YOK”

Yeni bir küresel salgının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Ceyhan, geçmişte pandemilerin ortalama 10 yılda bir görüldüğünü belirtti. “Bundan sonra pandemi mutlaka gelecektir. Aynen deprem gibi pandemi artık olmayacak diye bir şey yok. Sadece zamanını bilmiyoruz” diyen Ceyhan, Covid-19 sürecini hatırlatarak pandemilerin ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Ceyhan ayrıca yeni pandeminin hantavirüsten ziyade grip varyantlarından kaynaklanmasının daha olası olduğunu ifade etti.