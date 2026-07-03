Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti...Arzum Onan'dan yeni evlilik açıklaması

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti...Arzum Onan'dan yeni evlilik açıklaması

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandıran Arzum Onan, daha sonra iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye başladı. Onan, yeni evlilik ile ilgili sorulara cevap verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti...Arzum Onan'dan yeni evlilik açıklaması - Resim: 1

Evlilikleriyle herkesin gözde çifti olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, şok bir kararla 27 yıllık evliliklerini bitirmişti.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti...Arzum Onan'dan yeni evlilik açıklaması - Resim: 2

Çift, boşanma gününde el ele adliyeye giderek olgun duruşlarıyla kamuoyunun takdirini kazanmıştı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti...Arzum Onan'dan yeni evlilik açıklaması - Resim: 3

Tek celsede boşanan Onan, yeni aşkıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu, gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptırmıştı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti...Arzum Onan'dan yeni evlilik açıklaması - Resim: 4

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Aslantuğ ile birlikte Karaköy'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti...Arzum Onan'dan yeni evlilik açıklaması - Resim: 5

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Onan, aşk hayatıyla ilgili ''Her şey yolunda güzel. Çok şükür diyeyim'' ifadelerini kullandı.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti...Arzum Onan'dan yeni evlilik açıklaması - Resim: 6

Arzum Onan, 'Tekrardan nikah masası olur mu?' sorusuna ise ''Yok hayır'' yanıtını verdi, tekrardan nikah masasına oturmam" sözleriyle yanıtladı.

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