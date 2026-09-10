Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı

Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı

Türkiye’de ödeme güçlüğü yaşayan şirketlerin konkordato başvuruları devam ederken, bebek tekstili sektöründe faaliyet gösteren 20 yıllık bir marka da bu sürece dahil oldu.

Kaynak: Diğer
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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 1

Türkiye’de bebek tekstili sektöründe faaliyet gösteren ve alışveriş merkezlerinde mağazaları bulunan 20 yıllık İdil Bebe ve Uygun Bebe şirketleri konkordato sürecine girdi.

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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 2

İstanbul İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi, merkezleri İstanbul’da bulunan İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında karar verdi.

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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 3

Mahkeme, şirketler ile yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti uygulanmasına karar verdi.

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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 4

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkemenin kararıyla konkordato sürecinin yürütülmesi için Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve Hukukçu Birce Arslandoğan konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 5

Komiserler, şirketlerin konkordato sürecindeki çalışmalarını yürütecek.

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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 6

ALACAKLILARA 7 GÜN SÜRE

Mahkeme kararında, konkordato mühleti verilmesine itiraz etmek isteyen alacaklılara da süre tanındı.

Buna göre alacaklıların, karara itiraz etmek için 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkemeye başvurması gerekiyor.

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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 7

İtiraz edecek tarafların, şirketlere konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını kanıtlarıyla ortaya koyarak talebin reddedilmesini isteyebileceği belirtildi.

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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 8

ŞİRKETLERİN 2024 VE 2025 KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

İdil Bebe Tekstil ile Uygun Bebe Mağazacılık şirketlerinin vergi levhaları da incelendi.

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Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı - Resim: 9

Yapılan incelemede her iki şirketin 2024 ve 2025 yıllarında matrahsız olduğu gözlemlendi. Şirketlerin giderlerinin gelirlerini aşması nedeniyle söz konusu yıllarda zarar ettiği belirtildi.

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