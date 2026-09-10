Türk giyim firması iflas eşiğinde: AVM'lerde mağazaları vardı

Türkiye’de bebek tekstili sektöründe faaliyet gösteren ve alışveriş merkezlerinde mağazaları bulunan 20 yıllık İdil Bebe ve Uygun Bebe şirketleri konkordato sürecine girdi.
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Türkiye’de ödeme güçlüğü yaşayan şirketlerin konkordato başvuruları devam ederken, bebek tekstili sektöründe faaliyet gösteren 20 yıllık bir marka da bu sürece dahil oldu.Kaynak: Diğer
İstanbul İkinci Asliye Ticaret Mahkemesi, merkezleri İstanbul’da bulunan İdil Bebe Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Uygun Bebe Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında karar verdi.
Mahkeme, şirketler ile yöneticileri Bade Uygun, Mevlüde Uygun ve Bisera Çömcüoğlu hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti uygulanmasına karar verdi.
KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI
Mahkemenin kararıyla konkordato sürecinin yürütülmesi için Bağımsız Denetçi Halil İbrahim Karayıldırım, SMMM Eyüp Yüksel Mutlu ve Hukukçu Birce Arslandoğan konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
Komiserler, şirketlerin konkordato sürecindeki çalışmalarını yürütecek.
ALACAKLILARA 7 GÜN SÜRE
Mahkeme kararında, konkordato mühleti verilmesine itiraz etmek isteyen alacaklılara da süre tanındı.
Buna göre alacaklıların, karara itiraz etmek için 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle mahkemeye başvurması gerekiyor.
İtiraz edecek tarafların, şirketlere konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını kanıtlarıyla ortaya koyarak talebin reddedilmesini isteyebileceği belirtildi.
ŞİRKETLERİN 2024 VE 2025 KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ
İdil Bebe Tekstil ile Uygun Bebe Mağazacılık şirketlerinin vergi levhaları da incelendi.
Yapılan incelemede her iki şirketin 2024 ve 2025 yıllarında matrahsız olduğu gözlemlendi. Şirketlerin giderlerinin gelirlerini aşması nedeniyle söz konusu yıllarda zarar ettiği belirtildi.