Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu

MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarında yeni sezon heyecanıyla devam eden MasterChef Türkiye 2026, 12 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlara gelen ikinci dokunulmazlık oyunuyla izleyicileri yine ekrana kilitledi.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu gecede, Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kıran kırana bir mücadeleye sahne olan düelloda önlük giydi.

1 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 2

TAKIM OYUNUNDA TULUMBA TATLISI DÜELLOSU

Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde şefler, takımlardan Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden tulumba tatlısı hazırlamalarını talep etti.

2 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 3

45 dakikalık zorlu sürenin ardından tabakları değerlendiren şeflerin oy birliğiyle, gecenin galibi ve dokunulmazlığın sahibi bir kez daha Kırmızı takım oldu.

3 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 4

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KÜBRA’NIN OLDU

Üst üste gelen yenilgi sonrası Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giydi.

4 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 5

Semizotu ana maddesiyle 30 dakika içinde en yaratıcı tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacılar arasından şeflerin beğenisini kazanan ve bireysel dokunulmazlığı elde eden isim Kübra oldu.

5 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 6

POTAYA GİDEN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık rozetini kazanan Kübra, doğrudan ilk tercihi yaparak Nilay'ı 3. eleme adayı olarak potaya gönderdi.

6 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 7

Ardından Mavi takım içinde gerçekleşen konsey oylamasında ise ismi en çok yazılan Burçin, gecenin 4. ve son eleme adayı oldu.

7 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 8

Haftanın Güncel Eleme Potası:

Batuhan (Mavi Takım)

8 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 9

Demirhan (Mavi Takım)

9 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 10

Nilay (Mavi Takım)

10 11
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu - Resim: 11

Burçin (Mavi Takım)

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro