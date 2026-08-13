Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu gecede, Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları kıran kırana bir mücadeleye sahne olan düelloda önlük giydi.
MasterChef'te nefes kesen mücadele: Eleme adayları belli oldu
TV8 ekranlarında yeni sezon heyecanıyla devam eden MasterChef Türkiye 2026, 12 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlara gelen ikinci dokunulmazlık oyunuyla izleyicileri yine ekrana kilitledi.Kaynak: Diğer
TAKIM OYUNUNDA TULUMBA TATLISI DÜELLOSU
Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde şefler, takımlardan Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden tulumba tatlısı hazırlamalarını talep etti.
45 dakikalık zorlu sürenin ardından tabakları değerlendiren şeflerin oy birliğiyle, gecenin galibi ve dokunulmazlığın sahibi bir kez daha Kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KÜBRA’NIN OLDU
Üst üste gelen yenilgi sonrası Mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giydi.
Semizotu ana maddesiyle 30 dakika içinde en yaratıcı tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacılar arasından şeflerin beğenisini kazanan ve bireysel dokunulmazlığı elde eden isim Kübra oldu.
POTAYA GİDEN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Dokunulmazlık rozetini kazanan Kübra, doğrudan ilk tercihi yaparak Nilay'ı 3. eleme adayı olarak potaya gönderdi.
Ardından Mavi takım içinde gerçekleşen konsey oylamasında ise ismi en çok yazılan Burçin, gecenin 4. ve son eleme adayı oldu.
Haftanın Güncel Eleme Potası:
Batuhan (Mavi Takım)
Demirhan (Mavi Takım)
Nilay (Mavi Takım)
Burçin (Mavi Takım)