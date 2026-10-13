MasterChef Türkiye şampiyonu Esra Tokelli, Maslak’ta faaliyet gösteren Şampiyon Lezzetler’i geçici olarak kapatacağını açıkladı. Ünlü şef, babasının sağlık durumundan dolayı bu dönemde ailesinin yanında bulunmak istediğini belirterek müşterilerine anlayışları için teşekkür etti.
MasterChef şampiyonu Esra Tokelli’den restoranını kapatma kararı: Nedeni belli oldu
MasterChef Türkiye’nin şampiyon isimlerinden Esra Tokelli, işletmesiyle ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Maslak’ta hizmet veren Şampiyon Lezzetler adlı dükkânını geçici süreyle kapatmaya hazırlanan Tokelli, kararının gerekçesini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.Kaynak: Diğer
BABASININ SAĞLIĞI İÇİN İŞİNE ARA VERİYOR
Esra Tokelli, yaptığı açıklamada ailesine daha fazla vakit ayırabilmek ve babasının yanında bulunmak amacıyla işletmesinin faaliyetlerine kısa süreliğine ara vereceğini bildirdi. Kararını müşterilerine duyuran Tokelli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli misafirlerim,
Bazen günlük koşuşturmacaya, mutfağa ve hazırladığımız lezzetlere bir süreliğine mola vermek, hayatımızdaki en değerli insanların yanında bulunmak gerekiyor."
"Babamın yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bu dönemi onunla geçirmek, aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Bu nedenle dükkânımızı kısa bir süre için kapalı tutacağız."
"Sizlerle aynı sofranın etrafında buluşmak, hazırladığımız güzel yemekleri paylaşmak ve yüzünüzde bir gülümseme oluşturmak benim için ne kadar değerli, biliyorsunuz. Vereceğiniz anlayış, ileteceğiniz güzel dilekler ve edeceğiniz dualar bu kısa ayrılık boyunca benim için büyük anlam taşıyor."
"İnşallah çok geçmeden yeniden bir araya gelecek, sizleri aynı heyecanla, aynı titizlikle ve alıştığınız kaliteyle ağırlamayı sürdüreceğiz."
"Anlayışınız ve yanımda olduğunuzu hissettiren desteğiniz için her birinize içtenlikle teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”
MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Esra Tokelli, 2020 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Daha önce Yemekteyiz programında da yarışan Tokelli, mutfak alanındaki tecrübesiyle dikkat çekti. 2023 sezonunda yeniden MasterChef Türkiye kadrosunda yer alan ünlü şef, yarışmayı birincilikle tamamlayarak şampiyon oldu.