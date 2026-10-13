MasterChef şampiyonu Esra Tokelli’den restoranını kapatma kararı: Nedeni belli oldu

"Sizlerle aynı sofranın etrafında buluşmak, hazırladığımız güzel yemekleri paylaşmak ve yüzünüzde bir gülümseme oluşturmak benim için ne kadar değerli, biliyorsunuz. Vereceğiniz anlayış, ileteceğiniz güzel dilekler ve edeceğiniz dualar bu kısa ayrılık boyunca benim için büyük anlam taşıyor."